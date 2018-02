De ti dødeligste skoleskytingene i USA

1. Virginia Tech, 2007

Sueng-Hui Cho skjøt og drepte 32 medelever før han tok sitt eget liv. 25 andre personer ble såret i skytemassakren på Virginia Polytechnic Institute, 16. april 2007.

Etterforskningen avdekket at den 23 år gamle studenten hadde store psykiske problemer. På tross av at han tidligere hadde blitt dømt til medisinsk behandling, fikk han kjøpe skytevåpen.

Massakren førte til skarp kritikk av amerikansk våpenpolitikk, og en intens debatt om manglende behandlingstilbud i psykiatrien.

Dette resulterte ifølge Wikipedia til at reglene for bakgrunnssjekk ble skjerpet i 2008. Hensikten var å hindre at mentalt ustabile personer fikk kjøpe våpen.

Politiet bærer skadde i sikkerhet fra Virginia tech 16. april 2007. Foto: Alan Kim / Ap

2. Sandy Hook, 2012

Etter å ha skutt og drept sin mor i deres hjem, rettet 20 år gamle Adam Lanza våpenet sitt mot barneskolen Sandy Hook i Newtown i Connecticut.

Der skjøt og drepte han 27 personer. 20 av de drepte var barn under åtte år. To andre personer ble såret i masseskytingen 14. desember 2012. Lanza endte også sitt eget liv med skytevåpenet.

Etterforskningen viste at Lanza var besatt av tidligere masseskytinger, men ga aldri noe svar på hvorfor han valgte denne barneskolen. Etterforskningsrapporten konkluderte med at psykiske problemer i kombinasjon med våpenbesettelsen og tilgangen til dødelige våpen var årsaken til at 20-åringen ble en massedrapsmann.

Tragedien satte i gang en stor debatt om tilgangen til skytevåpen i USA burde begrenses. Forslag som bedre bakgrunnssjekk og forbud mot salg av enkelte typer skytevåpen som kan gjøre stor skade på kort tid ble fremmet.

Sorgen var stor utenfor barneskolen Sandy Hook 14. desember 2012, der 27 personer ble skutt og drept. 20 av de drepte var barn under åtte år. Foto: DON EMMERT / Afp

3. University of Texas, klokketårnskytingen, 1966

Ingeniørstudenten Charles Whitman drepte først sin egen kone og mor før han klatret opp i et 27 etasjers høyt tårn på universitetet i Austin i Texas.

Fra utsiktspunktet i klokketårnet skjøt og drepte 25 åringen i 96 minutter. I alt ble 17 personer drept og 31 andre såret.

Whitman, som ble kjent som «Texas Tower Sniper», hadde bakgrunn som marinesoldat. Han ble til slutt skutt og drept av politiet.

Politiet bærer bort en av de skadde til en ventende ambulanse. Snikskytteren Charles Whitman drepte 17 personer på University of texas 1. august 1966. Foto: AP

4. Florida, 2018

Minst 17 elever ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland ble skutt og drept på Valentinerdagen 14. februar 2018.

Politiet pågrep 19 år gamle Nikolas Cruz, som de mener er gjerningsmannen, halvannen kilometer fra skolen. Han gjorde ikke motstand.

19-åringen var tidligere elev ved skolen, men ble utvist av disiplinære årsaker.

Cruz var bevæpnet med en halvautomatisk rifle av typen AR-15 og flere magasiner med ammunisjon. Han skal også ha vært utstyrt med gassmaske og røykgranater.

Ifølge vitner skal han ha utløst brannalarmen for å få elevene til å strømme ut i gangen.

Motivet for drapene er uklart, men ifølge medelever skal han ha kranglet med ekskjærestens nye kjæreste. Ifølge Miami Herald har Cruz lagt ut flere bilder av seg selv der han poserte med skytevåpen og kniver.

Blant de ti verste skolemassakrene i USA er Cruz den eneste som har overlevd.

Elever evakueres fra Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida med hendene hevet over hodet. Foto: Mike Stocker / AP

5. Columbine high school, 1999

Etter det som skal ha vært flere år med mobbing, åpnet Eric Harris og Dylan Klebold ild mot sine medelever på Columbine high school i Colorado 20. april 1999.

13 personer ble drept, 12 av dem var studenter i tenåra og én lærer. Angrepet ble omtalt som planlagt og komplekst. Harris og Klebold hadde lagt ut ulike eksplosiver i et forsøk på å villede politiet.

En skuddveksling med politiet endte med at gjerningsmennene tok sitt eget liv.

Massedrapet satte blant annet i gang debatter om våpenkontrollover, mobbing og subkulturer blant ungdom. Skolesikkerhet ble også satt på dagsorden.

Et overvåkningsbilde fanget Eric Harris og Dylan Klebold inne på Columbine high school under massakren. Foto: Gary Caskey / REUTERS

6. Umpqua College, Roseburg, 2015

1. oktober 2015 skjøt og drepte Chris Harper-Mercer én lærer og åtte medstudenter i sitt klasserom ved Umpqua College i Oregon. Åtte andre personer ble skadet.

Ifølge øyenvitner skal gjerningsmannen ha bedt studentene om å reise seg opp og si hvilken religion de hadde. Så begynte han å skyte.

26-åringen ble selv drept da han havnet i en skuddveksling med politiet. Flere studenter forsøkte å gjemme og ringe nødtelefonen da skuddene falt.

Ifølge LA Times skal gjerningsmannen ha hatt mentale problemer og båret på et sterkt hat. Etterforskerne fant 13 skytevåpen registrert i gjerningsmannens navn. Alle var kjøpt på lovlig vis.

En av elevene sørger etter å ha fått høre at hennes tidligere lærer ble skutt og drept i Umpqua-skytingen. Foto: STEVE DIPAOLA / Reuters

7. Red Lake High School, 2005

16-åringen Jeffrey Weise drepte først sin bestefar og en venn før han tok med seg skytevåpnene til Red Lake High School i Minnesota 21. mars 2005.

Weise hadde selv vært elev ved skolen der han åpnet ild mot studentene.

I alt skjøt og drepte han ni personer. Etter en skuddveksling med politiet, endte Weise sitt eget liv inne i et klasserom. Fem andre personer ble også skadet.

Tenåringen hadde i forkant slitt med depresjon og atferdsproblemer, og det ble stilt spørsmål ved anti-depressivapillene han gikk på kunne gjøre folk voldelige. Motivet for massedrapet var likevel ikke klart.

En politietterforsker er på vei inn til åstedet på Red Lake High School, der sju personer ble drept. Foto: MORRY GASH / Ap

8. California Statue University, Fullerton, 1976

12. juli 1976 skjøt og drepte Edward Charles Allaway (37) sju personer med en halvautomatisk rifle han hadde kjøpt på Kmart. Drapene skjedde i biblioteket til California State University i Fullerton.

Etter skytingen, flyktet 37-åringen til et hotell der han ringte politiet og ba dem komme og hente ham.

Allaway ble senere diagnostisert med paranoid schizofreni, og funnet strafferettslig utilregnelig av domstolen.

9. Oikos university, 2012

Sju personer måtte bøte med livet da den tidligere studenten ved Oikos university, One L. Goh, skjøt studentene med pistol. Tre ble skadet.

43-åringen skal tidligere ha blitt utvist fra den koreanske, kristne skolen i Oakland i California, og ønsket å hevne seg. 2. april 2012 gikk gjerningsmannen inn i et klasserom og beordret studentene til å stille seg opp på en rekke.

Deretter startet han henrettelsen med pistol. Politiet pågrep senere One G. Goh på flukt fra åstedet.

Politiet i Oakland dekker til ofre for masseskytingen ved Oikos University 2012. Foto: Noah Berger / AP

10. Cleveland barneskole i Stockton, 1989

Med et sterkt hat mot asiatiske immigranter, angrep Patrick Purdy barneskolen Cleveland Elementary School i Stockton i California 17. januar 1989.

Purdy rettet skytevåpenet hovedsakelig mot elever med sørasiatisk og vietnamesisk bakgrunn. På tre minutter drepte han fem barn og én lærer. I tillegg ble 29 andre personer skadd. Til slutt rettet Purdy skytevåpenet mot seg selv.

På rifla hadde Purdy blant annet skåret inn navnet «Hizbollah».