Assistenttreneren beskyttet elevene mot kulene

Totalt ble 17 mennesker drept i skolemassakren på Marjory Stoneman Douglas i Parkland i Florida onsdag.

14 personer ligger skadd på sykehus, og tilstanden betegnes som kritisk for to av dem.

Gjennom dagen har identiteten til flere av de døde blitt kjent, og familiemedlemmer venner og kolleger har skrevet hilsener på sosiale medier.

– Vil huskes som en helt

Blant ofrene var flere ansatte ved skolen som ble drept da de forsøkte å redde elevene fra skytteren.

Assistenttreneren for skolens fotballag, Aaron Feis, ble kritisk skadd etter å ha hoppet foran skytteren i et forsøk på å skjerme barna. Han døde tidlig torsdag morgen på sykehuset som følge av skadene, skriver fotballaget på Twitter.

– Han døde som en helt og vil for alltid være i våre hjerter og minner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også geografilæreren Scott Beige (35) ble drept av gjerningsmannen da han låste opp klasserommet sitt for å slippe inn skrekkslagne elever, skriver Miami Herald.

– Da han åpnet døren måtte han låse den igjen for at vi skulle være trygge, men han fikk aldri sjansen, sier Kelsey Friend, som er en av elevene som ble reddet av lærerens innsats.

Også gymlæreren Chris Hixon ble drept, ifølge avisen.

– Finnes ingen emneknagger for dette

Men de fleste av de drepte er tenåringer som var elever ved skolen.

17 år gamle Joaquin Oliver hadde hatt amerikansk statsborgerskap i et drøyt år da han ble drept. Han flyttet til USA fra Venezuela som treåring og skal ha hatt et svært nært forhold til sin mor og søster.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Alaina Petty (14) ble bekreftet død av venner og familie.

– Det finnes ingen emneknagger for øyeblikk som dette, kun tristhet, skriver 14-åringens grandtante Claudette McMahon Joshi på Facebook.

Skolejenta Cara Loughran ble også offer for massakren, bekrefter en ansatt i kirken hun gikk i.

– Hvil i fred, Cara, og fly med englene. Du vil bli dypt savnet og vi vil alltid elske deg og feire ditt vakre liv, skriver en nabo av jenta på Facebook.

– Hjertet mitt er knust

Fred Guttenberg skriver på Facebook at hans datter Jaime er blant de drepte.

– Jeg er knust her jeg sitter og skriver dette og spør meg selv hvordan min familie skal komme seg gjennom dette, skriver han.

Miguel Duque gikk ut av skolen i fjor. Hans 14 år gamle bror Martin var halvveis i sitt første år, men ble drept i massakren.

– Ord kan ikke beskrive smerten. Jeg elsker min bror Martin. Du vil bli savnet, kompis, skriver Duque i et innlegg på Instagram.

Alyssa Alhadeff (15) var også ny på skolen og ble meldt savnet av sin bestemor etter massakren. Torsdag ble hun bekreftet død av sin kusine på Facebook.

– Mange uskyldige sjeler ble tatt for noen få timer siden. Jeg har fått bekreftet at min lille kusine var én av dem. Hjertet mitt er knust, skriver Ariella Del Quaglio.

Mistet barndomskameraten

Gina Montalto (14) var medlem av skolens heiagjengledere og døde sent onsdag kveld, ifølge familien. Instruktøren hennes sier til avisen at hun er sønderknust.

– Hun var en vakker sjel. Hun var snill, omtenksom, hadde alltid et smil om munnen og et ønske om å hjelpe, sier Manuel Miranda.

Nicholas Dworet gikk siste året på skolen og var en ung og lovende svømmer. Han hadde nylig fått et stipend og skulle begynne på universitetet i Indianapolis. En barndomsvenninne av Dworet kunngjorde dødsfallet på Instagram.

– 14. februar hadde vi time sammen tidlig på dagen. Du sa «Ser deg i morgen» da du gikk. Men jeg kommer ikke til å se deg i morgen, eller neste uke eller neste måned, skriver Alex Greenwald.

Meadow Pollack var også inne i sitt siste semester og skulle etter planen studere Lynn-universitetet. Hun ble bekreftet død tidlig torsdag.

– Livet hennes ble tatt fra henne altfor tidlig. Jeg har ingen ord for å beskrive det jeg føler, skriver bestevenninnen Gii Lovito på Facebook.

Carmen Schentrup var en skoleflink jente og kom også til semifinalen i en nasjonal kunnskapskonkurranse i fjor. Torsdag morgen kunngjorde venner av henne via sosiale medier at hun ble ett av ofrene for massakren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Luke Hoyer døde i skolens tredje etasje, bekrefter familiemedlemmer.

– Luke var et vakkert menneske og høyt elsket, skriver hans onkel Toni Brownlee på Fecebook.