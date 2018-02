Senator: – Vi er ansvarlige for disse grusomhetene

Skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida onsdag kveld tok livet av 17 personer.

Pårørende venter på informasjon utenfor skolen. Foto: Amy Beth Bennett / AP

Chris Murphy representerer Connecticut for Demokratene i Senatet. Foto: Drew Angerer / AFP

Det er dermed den verste skolemassakren i USA siden Sandy Hook i 2012, og kommer høyt på lista over de verste i moderne tid.

Natt til torsdag brukte senator Chris Murphy sin taletid i Senatet til å refse forsamlingen.

– Dere vil se bilder av barn som løper for livet, i det som ser ut til å være den 19. skoleskytingen i dette landet, og vi har ikke engang kommet til mars, sier han.

Tallet kommer fra aktivistgruppen Everytown for Gun Safety, som registrerer alle skudd som løsnes på amerikanske skoler og universiteter. Skytingen i Florida er den sjette hittil i år der elever er drept eller såret.

– Dette skjer ikke noen andre steder enn i USA. Denne epidemien av massedrap, med skoleskyting etter skoleskyting. Det skjer ikke på grunn av tilfeldigheter eller uflaks. Det er en konsekvens av manglende handling fra vår side. Vi er ansvarlige for disse grusomhetene, sa Murphy.

– Som far skremmer det livet av meg at denne forsamlingen ikke tar mine barns sikkerhet på alvor. Det ser ut som en del foreldre i Florida kommer til å stille samme spørsmål, sier han.

Vil ikke snakke om våpenlover

Siden 2013 er det registrert 291 skyteepisoder på amerikanske skoler, noe som tilsvarer rundt en hver uke.

– Har vi kommet dit hen at disse massedrapene er blitt en vane? Og at vi hver gang sier «nok er nok», for så å la det fortsette? sier kongressmedlemmet Bill Nelson fra Florida.

Florida-guvernør Rick Scott kaller skytingen «ren ondskap», men vil ikke snakke om våpenlovgivning, skriver BBC.

Senator Marc Rubio mener også det er for tidlig.

– Du bør ha alle fakta på bordet du man løper ut og skriver en lov som du hevder kunne ha hindret det, sier Rubio til Fox News.

Elever hentes ut fra skolen etter at gjerningsmannen ble pågrepet. Foto: Joe Raedle / AFP

Utløste brannalarm

I Florida har politiet har gått ut med navn på gjerningsmannen. Nikolas Cruz (19) er en tidligere elev som ble utvist av disiplinære årsaker, opplyser politiet.

Ifølge CNN mener politiet at Cruz utløste brannalarmen med vilje for å få elever til å trekke ut av klasserommene slik at han kunne drepe flere.

Dette hadde vært en brannøvelse tidligere på dagen. Dermed trodde mange at alarmen var en ny øvelse.

Cruz var bevæpnet med en halvautomatisk rifle av typen AR-15 og flere magasiner med ammunisjon. Han skal også ha vært utstyrt med gassmaske og røykgranater.

Myndighetene jobber nå med å spore opp våpenets historikk.