Ifølge Statsministerens kontor fikk Fredriksen «lett nakkesleng» etter at en mann fredag kveld overfalt henne på Kultorvet i København.

En 39-årig polsk mann ble lørdag fremstilt for varetektsfengsling. Han er siktet etter straffelovens paragraf 119 om vold eller trussel mot offentlig tjenestemann.

Av siktelsen går det fram at han skal ha slått Frederiksen i høyre skulder med knyttet neve slik at hun mistet balansen.

– Er ikke helt meg selv

Mandag snakker den sosialdemokratiske statsministeren for første gang om overfallet, i et intervju med Danmarks Radio, DR.

– Jeg er ikke helt meg selv ennå, sier en tidvis synlig beveget Frederiksen i intervjuet.

Mette Frederiksen på åpningen av migrasjonskonferansen i København 6. mai. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

Hun forteller at selv om det gjorde vondt å bli slått, er det mest sjokket og overraskelsen som har satt spor.

– Det satte seg litt tyngre og litt dypere i meg. Det ga meg en stor støkk, sier Frederiksen og legger til:

– I en sånn situasjon han man behov for tid med sin familie og dem som er tett på.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og statsminister Jonas Gahr Støre omfavner hverandre under nordisk toppmøte i Stockholm i mai. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun ser også sjokket som en reaksjon på en opphopning av flere ting over tid, som trusler og en hard tone på sosiale medier som stadig er blitt verre.

– Spesielt etter at krigen startet i Midtøsten. Det er mange tilrop i det offentlige rom og folk som oppfører seg veldig, veldig aggressivt. Så kanskje var det dråpen, beskriver statsministeren.

En bevegelse i samfunnet

Frederiksen mener også at overfallet kan sees som et uttrykk for en tendens i samfunnet.

– Det er noe i gjære i samfunnet vårt, og jeg kan merke det på våre kolleger også. Vi skal finne oss i mer enn vi pleier, og det er ikke rimelig, sier hun.

Statsministeren sier hun ikke tror volden var politisk motivert, men at hun likevel ble slått fordi mannen gjenkjente henne som statsminister.

– Jeg ble slått som menneske, men det er heller ikke tvil om at det var statsministeren gjerningsmannen slo, så på den måten blir det en form for angrep på oss alle sammen.

Kommentarfelthat

DR-journalisten spør Frederiksen hva hun tenker om at flere redaktører har fortalt at de måtte røkte kommentarfeltene under saker om angrepet, fordi mange hyllet gjerningsmannen.

Frederiksen i helikopter i forbindelse med et besøk på militærleiren Karup 7. mars. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

– Jeg synes det er et uttrykk for at det er noen grenser som flytter seg veldig, veldig raskt i samfunnet nå, at de kan glede seg over vold og oppfordre til det. Dette gjør noe med meg som menneske – og med andre som har stått i lignende grenseoverskridende situasjoner, sier hun.

Frederiksen hevder «alle på tvers av partier» ser at grensene flytter seg voldsomt. Hun peker korona, og igjen på krigen i Midtøsten, som et veiskille.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende før. Det er en bevegelse i gang. Og jeg synes det er vanskelig å påstå noe annet enn at sosiale medier ikke hjelper vårt demokrati når disse situasjonene oppstår. Tvert imot oppfordrer de til hat og mer polarisering, hevder statsministeren.

– Akselerert over noen år

Mens hun alltid har vært glad for og stolt av at Danmark er et land hvor statsministeren kan sykle til jobb, er hun når redd det har skjedd en endring.

– Jeg er så lei meg for det. Dette er jo ikke det første som har skjedd rundt politikere. Det har akselerert over noen år, sier hun.

For bare noen uker siden ble Slovakias statsminister Robert Fico skutt og hardt såret i et attentatforsøk.

Også i Norge har politikere opplevd økende hets og trakassering. PST har sagt de vil prøve flere trakasseringssaker for retten.

I mars fortalte Sylvi Listhaug (Frp) at hun følte seg truet av demonstranter som skal ha fulgt henne gjennom Oslo sentrum.

– Hver gang det skjer litt mer, blir vi litt reddere, får litt mer beskyttelse eller litt mer avstand. Og jeg vil heller ha et Danmark der statsministeren kan sykle til jobben uten å være redd for det, sier Frederiksen til DR.