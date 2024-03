– Jeg har opplevd mye i min politiske karriere. Jeg har fått min del av både hets og alt mulig annet. Jeg har levd med politibeskyttelse i flere år. Men dette er det mest truende jeg har opplevd, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Frp-lederen sier at hun tidligere i dag opplevde å bli fulgt etter av en gruppe Palestina-demonstranter som hadde markert utenfor Utenriksdepartementet.

Hun skal ha vært ute på et ærend da hun gikk forbi demonstrantene.

Frp-lederen sier at flere av dem som fulgte etter henne kom med ukvemsord og filmet henne opp mot Stortinget.

Frp-leder Sylvi Listhaug ble onsdag fulgt av en gruppe aktivister som ropte slagord. Foto: Alf Simensen / NRK

– Truende

NRK har sett videoer av opptrinnet som har blitt delt på Instagram. I disse videoklippene kan man ikke høre trusler eller ukvemsord. NRK har ikke fått kontakt med personen som publiserte klippet.

Ifølge Listhaug skal stemningen ha blitt mer og mer truende jo nærmere de kom Stortinget.

Da Frp-lederen gikk inn i bygget, skal flere av aktivistene som fulgte etter henne ha forsøkt å ta seg inn.

Der ble de til slutt fjernet med makt av sikkerhetsvaktene. Listhaug sier at hun fremover ikke kommer til å bevege seg rundt alene i Oslo sentrum. .

– Jeg kommer ikke til å gå rundt her alene. Ikke nå mer. Jeg føler meg ikke trygg her alene lenger, sier hun.

Onsdag ble Frp-leder Sylvi Listhaug fulgt av flere Pro-Palestina aktivister, på vei til stortinget. Du trenger javascript for å se video. Onsdag ble Frp-leder Sylvi Listhaug fulgt av flere Pro-Palestina aktivister, på vei til stortinget.



Rett til å demonstrere

Frp-lederen sier til NRK at hun er en varm forsvarer av retten til å demonstrere, men at dagens opplevelse brøt med spillereglene.

– Jeg er også en varm forsvarer av ytringsfriheten, men jeg mener det går en grense når du opptrer truende og forfølger folk slik jeg opplevde i dag, sier hun.

Ifølge Listhaug har flere politikere opplevd lignende ubehageligheter i Oslo sentrum.

Hun mener politiet må gjøre mer for at «aktivistene ikke får ta seg til rette» rundt Stortinget.

Palestina-aktivist Ahmed Alaridi har bodd i et telt utenfor Stortinget siden november. Han mener Listhaug må tåle tilrop på grunn av sin støtte til Israel.

– Skjønner du at hun synes det er litt truende?

– Helt enig, men jeg ser ikke noe farlig, sier han til NRK.

Demonstrantene var ikke tilknyttet Palestinakomiteen.

Leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb, sier hun ikke vet hvem som demonstrerte utenfor Utenriksdepartementet.

– Å følge etter Sylvi Listhaug på den måten tror jeg ikke fører noe godt med seg. Jeg tenker at ytringsfriheten er det viktigste av alt, men det skal ikke være sånn at folk føler seg truet, sier hun til NRK.

Politiet ser ny trend

Stabssjef Harald Nilssen Oslo politidistrikt sier til NRK at han er kjent med saken. Han sier han har forståelse for at situasjonen ble oppfattet som ubehagelig.

– Dette er en typisk hendelse som Oslo politidistrikt ville rykket ut på hvis vi hadde fått melding. Nå fikk vi vite om hendelsen så lenge etter at det var ikke noe grunnlag for noe utrykning, sier han til NRK.

Stabssjef Harald Nilssen Oslo politidistrikt sier de hadde rykket ut dersom de hadde fått melding om saken. Foto: Artur do Carmo / NRK

Stabssjefen mener de har gode rutiner og sikkerhetssamarbeid med Stortinget, men at politiet i slike må gjøre løpende vurderinger.

– Politiet vil alltid stå i det dilemma. Det er sikkerhet opp mot ytringsfrihet og derfor er vi også veldig forsiktige med å gripe inn mot de som ytrer seg, sier han til NRK.

Nilssen sier at politiet i det siste har sett flere eksempler på at demonstranter og aktivister har blitt mer pågående.

Stabssjefen sier det dreier som om både Palestina-aktivister og andre som har markeringer i Oslo sentrum.

Han sier det er en trend som bekymrer politiet.

– Det er nok flere som synes at de ikke får fram budskapet sitt og vil da begynne å tøye denne strikken. Da nærmer du deg på en grense på hva som kan tolereres før det blir veldig ubehagelig for de det går ut over, sier han.