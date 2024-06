Danmarks statsminister Mette Frederiksen ble fredag kveld overfalt av en mann på Kultorvet i København.

En mann er pågrepet, opplyser det danske statsministerkontoret til nyhetsbyrået Ritzau.

– Danmarks statsminister Mette Frederiksen er i dag blitt overfalt og slått av en mann på Kultorvet i København. Mette er naturligvis sjokkert etter overfallet. Jeg må si at det ryster alle oss som er tett på henne, skriver miljøminister Magnus Heunicke på X.

Til den danske avisen BT forteller to øyevitner at de så en mann gi Frederiksen et «kraftig dytt». Hendelsen skjedde da hun kom gående fra Nørreport på vei mot Strøget i København. Hendelsen skal ha skjedd uten provokasjon, ifølge vitnene.

Kontoret til statsministeren har ikke bekreftet dette, og sier de ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.

Det er ikke kjent om statsministeren er skadd.

Støtteerklæringer

Folketingets formann Søren Gade (V) fordømmer overfallet. I en uttalelse til Ritzau sier han at han er forferdet, og mener det er «et angrep på demokratiet».

– Det er aldeles uhørt og helt uakseptabelt at man som politiker ikke kan ferdes fritt uten at man risikerer å bli utsatt for noe så motbydelig, sier Gade.

Frederiksen har fått flere støtteerklæringer på sosiale medier.

– Full medfølelse og støtte til statsministeren. Vold er aldri greit, skriver leder av Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

Kultorvet ligger sentralt i København.

Frederiksens partikollega Trine Bramsen fordømmer også hendelsen.

– I et demokrati bruker man ord. Ikke vold, skriver hun på X ifølge DR.

Også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt skriver på Instagram at hun er sjokkert.

Representanter fra hele det politiske spekteret i Danmark har også sendt støtteerklæringer til statsministeren, ifølge den danske kringkasteren.

Også på tvers av landegrenser har det kommet flere meldinger om støtte, blant annet fra den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Latvias president og leder for EU-kommisjonen. Hendelsen har også fått internasjonal oppmerksomhet, og blitt omtalt av både Sky News, CNN og BBC.

Politiet bekrefter «hendelse»

Politiet i København har vært tilbakeholdne med informasjon. I en uttalelse på X/Twitter klokka 22.05 bekrefter de likevel at det har vært en «hendelse som involverer statsministeren».

– Vi har pågrepet en perosn i saken, som nå etterforskes. Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver de.

Også Politiets etterretningstjeneste sier de er kjent med hendelsen, men ønsker ikke å kommentere det, skriver dansk TV2.

EU-valgkamp

Danmark feiret nylig sin egen grunnlovsdag, og ble denne uken også valgt inn som nytt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Den siste tiden har Frederiksen deltatt i valgkamp på vegne av Socialdemokratiets toppkandidat til EU-valget, Christel Schaldemose, i forkant av valget på nytt EU-parlament søndag.

Schaldemose opplyser til Ritzau at Frederiksen ikke var på Kultorvet i forbindelse med valgkampen.

Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019.