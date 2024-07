Dømt for drap på Emilie (17) – holder bevisene i ankesaken?

De ivrigste hadde ventet utenfor siden klokken seks kvelden før.

Under telt og paraplyer mens et kraftig dansk sommerregn skylte inn over Sjælland.

Det var fortsatt overskyet da retten ble satt i sal seks i Næstved siste fredag i juni.

Mange måtte vente utenfor tinghuset i Næstved da dommen falt. Det var ikke plass inne. Foto: Joakim Reigstad / NRK

De som ikke hadde fått plass på tilhørerbenken inne, samlet seg i mindre grupper på plenen foran rettsbygningen da klokken nærmet seg ti.

Det skulle avsies kjennelse i rettssaken mot Philip Westh.

Han sto blant annet tiltalt for drap på 17-årige Emilie Meng i 2016 som ble borte etter en bytur.

Derfor identifiserer NRK Philip Westh 33 år gamle Philip Westh er funnet skyldig på flere tiltalepunkter i en av dansk kriminalhistories mest alvorlige straffesaker. Det dreier seg om svært alvorlige og gjentatte forbrytelser mot tre unge jenter – drap, bortføring og voldtekt. Jentene på 17, 15 og 13 år fremstår som tilfeldige ofre for denne brutale kriminaliteten. Sakene har rystet vårt naboland, og fått stor oppmerksomhet også i Norge og resten av Skandinavia. Dette tilsier et berettiget informasjonsbehov om hvem som står bak nå som bevisene er vurdert i åpen rettsbehandling og vurdert sterke nok til domfellelse. Samtidig skal NRKs dekning få tydelig frem at Westh har nektet skyld for det mest alvorlige tiltalepunktet, drapet på Emilie Meng, og at dommen så langt ikke er rettskraftig.

Vennene så henne for siste gang på stasjonen i den lille byen Korsør.

Knusende dom

De som var så heldige at de hadde fått plass inne, opprettet direktekontakt med utegruppene på SMS.

«Dømt for drap» ropte en av de som sto ute.

«Dømt for bortføring av 13-åringen», sa en annen.

«Dømt for alt» var konklusjonen da SMS-strømmen stoppet opp.

Blomster ved Korsør stasjon, stedet der Emilie Meng sist ble sett i live. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Her skal det legges til at heller ikke mediene de første minuttene fikk med seg at dommerne mente Philip Westh ikke var skyldig i voldtekt av Emilie Meng, men voldtektsforsøk.

Senere på dagen ble han også dømt for forsøk på frihetsberøvelse og voldtekt av en 15-åring i 2022. Og bortføring, voldtekt og drapsforsøk på en 13-åring i fjor.

I tillegg til besittelse av overgrepsmateriale med barn og brudd på våpenloven.

En knusende dom: livsvarig fengsel.

Philip Westh tegnet sammen med sin forsvarsadvokat Karina Skou i rettssal 6 i Retten i Næstved. Illustrasjon: Reuters

Utenfor rettslokalet i Næstved holdt folk rundt hverandre. De gråt av lettelse.

Jeg lot selvsagt folk få tørke tårene før jeg litt forsiktig gikk bort til en av dem.

«Unnskyld, jeg kommer fra norsk TV ... Kjenner du noen av ofrene?»

Hun så alvorlig på meg og ristet på hodet mens hun snufset.

«Nei», sa hun på en veldig selvsagt måte. «Jeg var med og lette etter Emilie i 2016»

«Så du er fra Korsør da?»

«Nei, nei. Jeg er fra Kalundborg»

Lokalt engasjement

Den samtalen sier egentlig mye om engasjementet i denne saken. Kvinnen fortalte om hvordan folk fra hele regionen stilte opp i 2016.

Frivillige deltok svært aktivt i letingen etter Emilie Meng i 2016 Foto: Privat

De organiserte egne leteaksjoner. De iverksatte etterlysninger. Saken utløste kraftige reaksjoner langt utenfor Korsørs bygrense.

Og da Emilie Meng ble funnet død i en liten innsjø i et skogsområde et godt stykke unna, så forsto man at det gikk en drapsmann løs i området.

Emilie Mengs forsvinning fikk mye oppmerksomhet.

Uroen som har preget de sydvest-sjællandske småbyene, har vært inngripende. Som for de tre kvinnene i midten av 20-årene som satt lett henslengt på en benk ved Korsør stasjon og ventet på toget samme dag som dommen falt.

De gikk på skole med Emilie Meng i nabobyen Slagelse da hun forsvant.

Nå kan man godt si at råd som å ikke gå alene hjem fra byen, eller si ifra hvor du skal og når du er hjemme, er gode råd for de fleste.

Men i Korsør har dette, som disse unge kvinnene fortalte, føltes som blodig alvor.

Hvem som helst kunne bli drapsmannens neste offer, har mange tenkt.

Nå er han tatt og dømt. Men det henger fortsatt en svart sky med usikkerhet over Korsør.

Lite tvil

Ser man på de to andre sakene, 13-åringen i Kirkerup og 15-åringen i Sorø, så fremstår bevisene ganske tydelige. Ofrene har utpekt gjerningsmannen. De tekniske sporene er ferske og mange.

I saken med trettenåringen som ble påkjørt, bortført, voldtatt og forsøkt drept i fjor er bevisene mot Westh svært tydelige. Han har også innrømmet mye av det han er beskyldt for i denne saken. Foto: Claus Bech / NTB

Men det er dommen for drapet på Emilie Meng som skiller Philip Westh fra en syv-åtte år i fengsel og tidsubestemt livstidsdom, som han fikk i byretten.

Og da må vi snakke om polititabbene i 2016. Feil så fatale at i de ytterste konsekvens kan endre utfallet av saken når ankebehandlingen er ferdig.

Overvåkningsvideoer fra området ble i liten grad hentet inn.

Det ble ikke kartlagt private kamera før det var for sent og videoene var slettet (noe man er forpliktet til etter 30 dager av personvernhensyn).

Mange vitner som var i området, ble avhørt så sent at de hadde glemt detaljer – eller de ble aldri kalt inn.

I fire dager insisterte politiet på at Emilie Meng hadde stukket av frivillig. Hun hadde kjærlighetssorg, het det.

Overvåkningsvideoer fra Slagelse, der hun var ute med vennene, ble ikke samlet inn.

Politiet påsto hennes Facebook var aktiv. Det var den ikke.

Politiet brukte ikke beskyttelsesutstyr da de håndterte en pose med klær som tilhørte Emilie Meng og ble funnet sammen med henne.

Emilie Meng ble funnet i Regnemarks Bakke av en turgåer julaften 2016. Foto: Scanpix Danmark / NTB scanpix

Gjennombruddet

Konsekvensen er at man ikke har vitner eller videoer som plasserer Philip Westh på eller ved Korsør stasjon i tiden Emilie Meng ble borte.

Selv om britiske eksperter mener man kan skimte en bil av samme merke som Westh eide i 2016, så er Hyundai i30 ganske vanlig bil.

Som kjent kom gjennombruddet i saken da politiet fant 13-åringen som forsvant i Kirkerup i 2023. Det var Philip Westh som hadde tatt henne.

For å gjøre en lang historie kort: I huset hans fant de, blant mye annet, også en rull med tape, lik den Emilie Meng hadde rundt halsen da hun ble funnet. Hennes DNA er også på rullen.

Politiinspektør Kim Kliver og visepolitiinspektør Rune Nilsson da de kunngjorde siktelsen av Westh på en pressekonferanse. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB/Ritzau

Tape-beviset er sentralt i dommen.

Wesths forklaring er at han har for vane å plukke opp ting han finner i naturen, men husker mange år senere ikke nøyaktig hvor og når han fant denne tapen.

Er det en usannsynlig forklaring? Det blir det opp til landsretten å vurdere.

Hentet stjernebiolog

Det er også DNA på Emilie Mengs bukser. Først fant ikke analytikerne noen spor av det. Men så ble den verdenskjente biologen Eske Willerslev engasjert av politiet.

Han og hans folk slo fant at det var DNA fra Philip Westh, eller en nær mannlig slektning av ham, på buksene. Denne metoden for å hente ut DNA-bevis er ikke brukt i en dansk rettssak før.

Til tross for protester fra Wesths forsvarer, ble beviset en del av dommen.

Kan landsretten se annerledes på det?

Politiet undersøkte Philip Wesths bolig i lang tid etter at han ble pågrepet. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Et dobbeltliv

Så skal man legge merke til at Philip Westh ble dømt for forsøk på voldtekt og frihetsberøvelse av Emilie Meng.

Retten mente det ikke kunne bevises at han fullbyrdet det.

Neste rettsinstans er Østre Landsret.

Det er selvsagt ingenting som tyder på at Philip Westh vil gå ut derfra som en fri mann.

Men det samme som var det store spenningsmomentet i Næstved, vil også bli det i Østre Landsret i København: Holder bevisene i Meng-saken?

In dubio pro reo – som det heter på latin. Tvilen skal komme tiltalte til gode.

Philip Westh er dømt for en rekke svært alvorlige kriminelle forhold, men dommen er ennå ikke rettskraftig. Foto: NTB

Det er ingen tvil om at mannen som holdt fasaden utad, levde et dobbeltliv, med overgrepsbilder og videoer av barn, avvikende fantasier og tiltrekninger.

Det er ingen tvil om at han har utført grusomme handlinger mot unge jenter som han vil bli straffet for. Noe har han også tilstått.

Men kan man utelukke at Philip Westh tilfeldigvis fant en rull tape som ble brukt av en annen drapsmann? Er DNA-sporet på buksen brukbart i dansk rett? Det blir opp til dommerne å avgjøre.

Videoene og vitneobservasjonene påtalemyndigheten nok gjerne skulle hatt som sitt fremste våpen, eksisterer ikke lenger.

De gjorde det kanskje en gang.

Men politiet kom for sent.