Salet av vektreduserande legemiddel har tatt av i Noreg.

Det siste halvåret har salet av Wegovy økt med 33 prosent, viser tal frå Apotekforeningen.

Wegovy har same verkestoff som diabetesmedisinen Ozempic, semaglutid.

Nyleg har det kome eit nytt produkt som kan vise seg å vere meir effektivt mot fedme, ifølgje ein ny studie.

Men så langt har det ikkje kome signal om noregslansering. Produsenten seier til NRK at dei ser an marknaden.

Gjekk meir ned

Førre veke kom ein studie som visar at verkestoffet i «slankemedisinen» Mounjaro, Tirzepatid, har vist seg meir effektiv enn semaglutid for dei som vil gå ned i vekt.

Studien er fagfellevurdert og vart publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine 8. juli.

Utgjevaren for tidsskriftet er det anerkjende American Medical Association (AMA).

Forskarane undersøkte helsejournalane til over 18.000 pasientar som har fått sprøyter med dei to legemidla.

Dei fleste pasientane som fekk Ozempic og Mounjaro, gjekk ned i vekt. Men dei som fekk det sistnemnde legemiddelet, gjekk både oftare og meir ned i vekt, viser studien.

Dette fann studien Nærmare 82 prosent av pasientane som fikk Mounjaro, fikk et vekttap på minst 5 prosent, mens andelen var 67 prosent blant dei som fekk Ozempic.

62 prosent av dei som fekk Mounjaro, reduserte vekta med minst 10 prosent, mot 37 prosent som fekk Ozempic.

42 prosent av dei som fekk Mounjaro, reduserte vekta med minst 15 prosent, mot 18 prosent som fekk Ozempic, viser studien. Gjennomsnittsalderen blant pasientane var 52 år, over sju av ti var kvinner og den gjennomsnittlige vekta deira var 110 kilo. 52 prosent hadde diabetes type 2. Kjelde: NTB.

Kliniske testar har tidlegare vist same tendens, men den nye studien, som underbygger desse testane, er den første i sitt slag.

Mounjaro er allereie tilgjengeleg i Tyskland, Sveits, Polen. Og blir det truleg snart i Storbritannia.

SER AN MARKNADEN: Det amerikanske legemiddelfirmaet Eli Lilly and Company seier dei vurderer fleire faktorar før lansering av Mounjaro i Noreg. Her er hovudkontoret deira i Indianapolis, USA. Foto: SCOTT OLSON / AFP

NRK har kontakta selskapet bak og spurt om når medisinen kjem til Noreg.

Eli Lilly and Company svarar at det er eit betydeleg udekt behov for denne typen medisinar og at dei «som ved ein kvar mogleg behandling» har mål om å gjere Mounjaro tilgjengeleg for alle som treng det.

– Tidspunktet for lansering vil variere frå land til land. Vi vurderer mange faktorar. Inkludert evna vår til å forsyne marknaden, etterspurnad og konkurranse, seier presseansvarleg i selskapet, Claudia Birney til NRK.

Godkjent i Noreg

Mounjaro er godkjent i EU og Noreg, seier overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkt (DMP) til NRK.

Han meiner studien gjev eit viktig innsyn i bruken av desse legemidla i USA dei to førre åra.

Samstundes understrekar DMP at den nye studien ikkje er placebokontrollert. Og at resultata derfor må bli tolka med forsiktigheit.

– Dette er ikkje ei randomisert og blinda studie. Sjølv om forskarane har forsøkt å matche gruppene, veit ein ikkje sikkert om dei som fekk semaglutid likevel åtskilde seg frå dei som fekk tirzepatid, seier Hortemo.

Overlege ved Direktoratet for medisinske produkt, Sigurd Hortemo. Foto: Hanna Johre / Hanna Johre

Han kallar det at studien har følgt eit høgt antal pasientar via data frå journalsystem for ei styrke.

Det kan fange opp mønster ein ikkje ser i rigide kliniske studiar.

Hortemo trekker også fram det at meir enn halvparten av deltakarane slutta med legemidla før observasjonstida (på maksimalt 1,5 år) var over, som eit sentralt poeng.

– Forskarane har ikkje gått særleg inn på årsakene til det. Det kan skyldast både biverknadar, manglande effekt og kan ha med pasientane sin økonomi å gjere, men det veit vi ikkje, seier han.

Fleire av pasientane i studien nytta «slankemedisinane» i lågare dosar enn det ein nå ofte vil bruke ved vektkontroll.

– Dette gjeld kanskje særleg semaglutid. Det ser ut som doseringen for mange låg på 0,5 milligram. Det er mykje lågare enn det ein nå anbefaler for vektreduksjon med Wegovy.

– Det blir ei litt urimeleg samanlikning, seier han.

Overlege ved direktoratet for medisinske produkt, Sigurd Hortemo. Foto: Hanna Johre / Hanna Johre

– Passar ikkje for alle

Leiar for Norsk foreining for allmenn medisin, Marte Kvittum Tangen er ikkje overraska over at det har kome endå eit fedmemedikament på marknaden.

Ho understrekar at verken Ozempic og søstermedisinane eller Mounjaro er mirakelkurar for overvektige folk.

– Det er heller ikkje medikament som passar for alle. Legar må gjere vurderingar av om nytten er større enn risikoen, før dei skriv ut medisinane, seier ho.

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leiar for Norsk foreining for allmennmedisin. Foto: Anders Fehn / NRK

Ho understrekar at ikkje all overvekt er helseskadeleg. Og anbefaler livsstilsendringar for dei som ynskjer å gå ned i vekt og halde seg der.

– Redusert kaloriinntak og auka fysisk aktivitet er framleis det beste tiltaket for å redusere vekt og gje varige endringar, seier Tangen.

Tangen minner om at mange av dei som har brukt desse appetitt-dempande medisinane har gått opp att i vekt etter å ha slutta.

Ein såkalla «Ozempic rebound» eller «Mounjaro plateau».

– Om behandlinga skal ha effekt, er det snakk om livslang behandling, seier Kvittum.

Ein veit heller ikkje kva som skjer med dei som går på medisinane over lengre tid, fortel ho.

– Eg blir alltid skeptisk når heilt nye medikament plutseleg har potensial til å bli tatt i bruk av veldig mange, før vi eigentleg veit nok om langtidseffektane, seier ho.

Trur ikkje konkurransen vil gjere medisinane billigare

I fjor haust var Ozempic-produsenten Novo nordisk sin verdi større enn Danmarks BNP.

Nå er dei Europa sitt mest verdifulle selskap.

Trass i at den nye studien som samanliknar legemidla har fått brei omtale i internasjonale medium, var aksjane til både Eli Lilly and Company og Novo Nordisk tilnærma uendra på børsane (opp ein knapp prosent) mellom 7 og 11. juli.

Det fortel investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

– Det verkar i utgangspunktet besynderleg. Det kan kome av at aksjemarknaden har snappa opp nyheita tidlegare, seier Næss.

Ifølgje Næss er det venta at Mounjaro blir ledande i USA.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Nordea

Næss trur ikkje auka konkurranse, som følgje av den nye studien, vil bidra til at «slankemedisinar» vert billigare med det første.

– Denne forskinga betyr nok ikkje lågare priser. Så lenge det er god etterspørsel etter produkta vil begge selskapa halde på prising-strategien sin, seier Næss.