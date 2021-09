I de første minuttene etter åpning peker hovedindeksen på Oslo Børs imidlertid oppover. I skrivende stund (klokka 09.04) er pilen opp 0,77 prosent.

Den europeiske samleindeksen Stoxx 600 åpnet også i grønt.

Om urolighetene i markedet vil prege de europeiske børsene senere i dag, gjenstår å se. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spådde oppgang i åpningsminuttene på Oslo Børs.

– Det var lite panikk å spore blant investorene i regionen tirsdag, noe som kan tenkes å hjelpe på stemningen i Europa og USA senere i dag, sier Berntsen i sin morgenrapport.

Også DNB Markets ventet en oppgang på Oslo Børs i dag.

Børsuroen som preget ukas første handelsdag fortsatte å sende flere asiatiske indekser nedover.

Slik ser det ut på børsene i Asia rundt klokka 08.30 (kurs hentet fra CNBC):

Indeksen i Japan er nede 2,17 prosent

I Shanghai stiger indeksen med 0,19 prosent

Hongkong-indeksen er nede 0,08 prosent

Gårsdagen ble preget av nedgang, både i Europa og i USA. I årevis har økonomer fryktet at Kina, som er verdens nest største økonomi, har en boligboble som kan sprekke og gi alvorlige ringvirkninger i verden.

I finansverden er alles øyne på den kinesiske boligutbyggergiganten Evergrande. Selskapet har en gjeld på nær 2600 milliarder kroner, og vil slite med å betale de neste avdragene på lånet.

Årsaken er blant annet at boligsalget i Kina har bremset kraftig opp.

Og aksjen til boligkjempen faller i skrivende stund med over 3 prosent. Over tid har kursen falt nesten 90 prosent.

Fakta om Evergrande Ekspandér faktaboks Boligutbyggeren har en gjeld på 2600 milliarder kroner, men mangler betalingsevne

Aksjekursen til Evergrande har falt 90 prosent

I juni var selskapet i gang med å bygge 1,4 millioner boliger

Boligsalget i Kina har strandet

Kina er verdens nest største økonomi

Eiendomsmarkedet er en sterk pådriver i landets økonomi

Eksperter og investorer frykter en kollaps i Kina kan få ringvirkninger også for resten av verden

Om selskapet går konkurs kan det også få konsekvenser for den norske kronen

Citigroup: Kan bli Kinas «Lehman-øyeblikk»

Evergrande har slitt lenge. Ifølge blant annet The Economist har illsinte kinesere demonstrert mot Evergrande i hele landet.

Flere har investert i leiligheter under utbygging av boliggiganten, og står i fare for å miste depositumet dersom selskapet går konkurs. Kinesiske leverandører av byggevarer står også i fare for å miste penger.

Men det er det først de siste ukene at vestlige land har fått øynene opp for at selskapet kan gå konkurs. Konsekvensene av det er ukjente.

Evergrande forsikrer på sin side at selskapet kommer til å overholde sine betalingsforpliktelser overfor investorer, partnere og finansielle institusjoner. Det opplyser selskapets styreformann, ifølge Reuters.

– Vi tror Beijing kun vil gripe inn dersom det blir flere boligutviklere som påvirkes negativt av utviklingen, og skaper risiko i økonomien. At Evergrande faller alene gjør inngripen usannsynlig, sier S & P Global Ratings-analytikere i en rapport CNBC siterer.

Citigroup-analytikere som Bloomberg siterer mener Beijing vil ta grep for å forhindre at Evergrande-krisen blir et «Lehman-øyeblikk», men enkelte banker kan likevel bli ofre for krisen.

I Barclays sier imidlertid Kina-økonom Jian Chang at Evergrande-krisen ikke blir et «Lehman-øyeblikk» for Kina.

Hvis du er litt usikker på hva storbankene mener med «Lehman-øyeblikk», så sikter de til den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers.

Banken gikk konkurs i 2008. Det ble på mange måter startskuddet for den internasjonale finanskrisen.

Børsuro på grunn av Evergrande

– Selv om vi ikke tror myndighetene vil framstå som om de begynner en redningsaksjon («bail out», journ.anm.), forventer vi at de vil steppe inn for å bidra til å restrukturere selskapets gjeld, sier sjeføkonom Tommy Wu i Oxford Economics til nettavisen.

Analytikere fra flere meglerhus mener at denne usikkerheten var én av de viktigste grunnene til at børsene falt på mandag.

I Oslo endte hovedindeksen ned 2,35 prosent, og pilene på de toneangivende indeksene i USA pekte nedover.

– Dette er den verste børsdagen siden mai, men man skal ha i bakhodet at aksjemarkedet har steget med 18 prosent hittil i år, til tross for fallet vi hadde i går, sier analytiker Olav Chen til NRK.

En høytid gjør at børsene i Sør-Korea og fastlands-Kina er stengte natt til tirsdag norsk tid. Japanske børser var stengt natt til mandag.

– Det er ventet at det japanske aksjemarkedet, som var stengt mandag, blir dominert av salgsordrer siden investorene er påvirket av den globale børsuroen knyttet til Evergrande, heter det i et notat fra Okasan Online Securities, ifølge NTB.