Gassmangel sender strømprisene til værs – Norge håver inn

Rekordhøye strømpriser skaper bekymring i hele Europa. CNBC kaller det en europeisk energikrise.

I Europa er energiprisene så høye at myndighetene i flere land går drastisk til verks for å beskytte strømforbrukerne i det høsten står på trappene.

Spania har ifølge Financial Times for eksempel sagt at de vil ta tilbake pengene energiselskaper har spart på skattekutt for å hjelpe forbrukerne.

Norge tjener mer på gass enn olje

Det er mange årsaker til at det har blitt sånn. Blant dem er gassprisene, som har skutt i været det siste året. Og mens gassprisene er dårlig nytt for forbrukere flest, håver Norge AS inn.

I august var eksporten av naturgass den høyeste noensinne på 38 milliarder kroner, mens olje verdt 32 milliarder kroner ble sendt ut av landet, viser tall fra SSB.

Prisene er altså så høye nå at Norge tjener mer på å selge gass til utlandet, enn på å selge olje.

Yara må stenge ned produksjon

For energikrevende industri er imidlertid økte priser en dårlig nyhet. I Europa må gassavhengige fabrikker stenge ned.

Også den norske gjødselprodusenten Yara går i minus når prisene blir høye. Smertegrensen kom for et par uker siden.

– Når gassprisen går opp, går våre kostnader opp. I noen tilfeller, sånn som nå, og kostnaden går høyere enn inntekten vi kan få for produktet, ser vi oss nødt til å stenge ned produksjon midlertidig, sier finansdirektør Thor Giæver til NRK.

På dagens prisnivå for ammoniakk tror Finansdirektør Thor Giæver i Yara at gassprisene må falle mellom 20 og 25 prosent før flere fabrikker i Europa kan øke produksjonen av ammoniakk igjen. Foto: Audun Braastad / NTB

Fra og med neste uke vil Yaras produksjon av ammoniakk i Europa falle med 40 prosent. Det gjelder blant annet fabrikker i Tyskland, Nederland og Frankrike.

Ammoniakk er et mellomprodukt for å lage gjødsel. Nedstengingen vil ikke gå utover produksjonen av gjødsel fordi Yara skal skaffe ammoniakk på andre måter.

– Enn så lenge er vi i stand til å produsere og levere disse viktige varene inn til bønder og matproduksjon, sier Giæver.

Olje - og gasselskap forventer milliardinntekter

Energikrisen skaper et sug i Europa etter norsk gass.

I skrivende stund sendes rett under 300 millioner standardkubikkmeter med gass til Europa hver dag, viser tall fra Gassco.

Foruten gass som går gjennom britiske rørledninger, utgjør dette det meste av norsk gasseksport.

Sammenlignet med august i fjor tjener Norge nesten fem ganger mer på gassen som eksporteres i år, viser tall fra SSB.

Det merker for eksempel det norske oljeselskapet Okea. For kort tid siden kunne selskapet annonsere at de forventer milliardinntekter i tredje kvartal.

Direktør for Investor relations Trond Omdal i Okea. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Investeringsdirektør Trond Omdal sier at mer enn 30 prosent av Okeas produksjon er gass.

– Gass har historisk vært priset til en rabatt i forhold til olje omregnet i oljeekvivalenter på 30 til 50 prosent, men har etter den siste tids oppgang vært priset denne uken til priser til mer en tilsvarende 150 dollar fatet, eller det dobbelte av oljeprisen, sier Omdal til NRK.

Ifølge Omdal har inntektsforventningene til Okea mye å gjøre med de rekordhøye europeiske gassprisene.

Blåser for lite

Det er mange årsaker til at gassprisene har skutt i været det siste halvåret, forklarer gassanalytiker Marina Tsygankova i Refinitiv.

En kald vår gjorde at europeiske land brukte mer av gassen som var på lager enn planlagt. Samtidig eksporterer Russland mindre gass, så det blir mindre gass tilgjengelig.

Det gjør at etterspørselen øker, og prisen stiger.

– Man kan produsere strøm fra gass, kull og vind, men med lite vind må man produsere med gass. Og gassen er dyr, sier Tsygankova til NRK.

For i tillegg til lave gasslagre, blåser det lite i Europa for tiden. Det gjør at etterspørselen etter andre energikilder for å produsere strøm øker.

Og det er ikke bare høy etterspørsel etter gass i Europa.

Marina Tsygankova er gassanalytiker i Refinitiv. Foto: Refinitiv

– Det er stor etterspørsel i Asia, så den gassen som før kun ble solgt i Europa har også blitt solgt der, sier Tsygankova.

Dermed blir det flere om beinet (eller gassen), som gjør at etterspørselen øker mer, og prisene stiger til himmels.

– Norske gasselskaper tjener veldig godt på det, og vi ser at norsk gasseksport har økt fra i fjor, sier Tsygankova.