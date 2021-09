Kinesisk kjempe kan kollapse

I årevis har økonomer fryktet at Kina, som er verdens nest største økonomi, har en boligboble som kan sprekke og gi alvorlige ringvirkninger i verden.

Og nå har markedet fått øye på et ferskt faresignal: Den kinesiske boligutbyggergiganten Evergrande har en gjeld på nær 2600 milliarder kroner. Selskapet vil slite med å betale de neste avdragene på lånet. Årsaken er blant annet at boligsalget i Kina har bremset kraftig opp.

– Det blir en utrolig spennende uke, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Selv om selskapet har slitt lenge, er det først de siste ukene at vestlige land har fått øynene opp for at selskapet kan gå konkurs. Konsekvensene av det er ukjente.

Analytikere fra flere meglerhus mener at denne usikkerheten er én av de viktigste grunnene til at børsene faller mandag.

Fakta om Evergrande Ekspandér faktaboks Boligutbyggeren har en gjeld på 2600 milliarder kroner, men mangler betalingsevne

Aksjekursen til Evergrande har falt 90 prosent

I juni var selskapet i gang med å bygge 1,4 millioner boliger

Boligsalget i Kina har strandet

Kina er verdens nest største økonomi

Eiendomsmarkedet er en sterk pådriver i landets økonomi

Eksperter og investorer frykter en kollaps i Kina kan få ringvirkninger også for resten av verden

Om selskapet går konkurs kan det også få konsekvenser for den norske kronen

Store fall

Den nervøse stemningen for uken ble satt mandag morgen, da Hongkong-indeksen Hang Seng falt 3,3 prosent. På Oslo Børs falt Hovedindeksen med 2,35 prosent. Flere steder i Europa har man sett lignende tendenser.

Mandag kveld stengte også børsene i New York med nedgang. Av de toneangivende indeksene falt Dow Jones med 1,8 prosent, mens S&P 500 falt 1,7 prosent.

Flere medier, som Reuters, skriver at mange investorer frykter Evergrande kan smitte resten av den kinesiske økonomien med sine problemer.

De siste dagene har kinesiske småinvestorer samlet seg utenfor hovedkvarteret til Evergrande i Shenzhen for å protestere etter aksjekursen til selskapet har falt 90 prosent. Foto: Noel Celis / AFP

Kan utløse dominoeffekt

Eiendomsmarkedet har vært en svært viktig driver av den kinesiske økonomien.

– Hvis dette selskapet går konkurs, kan det gi signaler om at andre selskaper også kan gå konkurs i Kina, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Chen og Harald Magnus Andreassen tror imidlertid at kinesiske myndigheter vil ta grep.

– Myndighetene i Kina vil ha alle incentiver for å gjøre hva de kan for å hindre at andre selskaper går med i dragsuget, mener han.

Kina har reist blokker til millioner av mennesker i takt med kraftig økonomisk vekst de siste tiårene. Bildet viser uferdige blokker som Evergrande bygger i Luoyang i Kina. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Gjeldsdrama med ukjente tapere

Pengeskvisen legger ifølge Evergrande «et enormt press» på muligheten til å få betalt gjelden, meldte ledelsen i en børsmelding i forrige uke.

Omtalen av krisen gjør at folk blir skremt fra å kjøpe leilighet av Evergrande, og situasjonen er derfor ventet å bli verre i september, mener selskapet.

Om de neste avdragene ikke blir betalt på lånet, kan kreditorene begjære selskapet konkurs.

Uten hjelp fra kinesiske myndigheter vil da alle kreditorer som venter på pengene sine mot tap, med mindre de har sikret seg med pant. I tillegg forsvinner verdiene i aksjene for investorene.

Spørsmålet er om det finnes store aktører som venter på penger, og derfor selv kan havne i problemer om Evergrande skulle gå over ende.

– En ting er småinvestorer, men hvis det skulle føre til at en større bank eller en annen institusjon også blir dratt med i dragsuget, vil det gi mye større ringvirkninger i økonomien og finansmarkedene, sier Chen.

Kina-kjenner og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Press på sentralbankene

Selv om mange analytiker peker på Evergrande som årsak til børsfallet, er det som ellers vanskelig å vite hva som egentlig slår ut i markedene mandag, mener Andreassen.

Aksjer har steget voldsomt i verdi under korona. Ulike måter å måle den underliggende verdien til selskaper, viser ifølge Andreassen at børsnoterte aksjer aldri har vært priset dyrere. Derfor er han ikke overrasket over at børsene faller.

– Da skal det fryktelig lite til, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Foto: NRK

Denne uken skal flere sentralbanker, inkludert Norges Bank, bestemme om renten skal raskere opp. I tillegg kan sentralbankene si at de vil trappe ned kjøpet av statsgjeld fordi krisetiltakene under pandemien er snart overflødige.

Sentralbankene har gitt signaler om lav rente i overskuelig fremtid, men Andreassen tror kursen blir vanskelig å holde når økonomien raskt har hentet inn det tapte etter pandemien.

– Er det sannsynlig at rentebanene blir stående dersom økonomien forblir så bra som den har vært til nå? Det tror jeg er lite sannsynlig. Det skaper flere problemer enn det løser å holde rentene så lave, sier Andreassen.