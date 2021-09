Etter 16 måneder med tunge krisetiltak i norsk økonomi, går den historisk lave nullrenten mot slutten.

Norges Bank har tidligere varslet at de vil bruke torsdagens rentemøte til å sette opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent. Den setter grunnivået for renten i samfunnet (se faktaboks).

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Samtidig vil Norges Bank fortelle hvor mye de ser for seg at renten skal opp den neste tiden. I juni var planen fire rentehevinger til 1 prosent det neste året.

Torsdag venter de fleste økonomer, blant annet i Nordea og Handelsbanken, at Norges Bank vil varsle at renten skal trappes opp i større tempo enn varslet.

Men sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO advarer å skynde seg.

– Det er veldig viktig at vi nå ikke går for raskt frem, slik at vi får en veldig brå reaksjon både i boligmarkedet og valutamarkedet, sier Bjørnstad.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO (t.v.) sammen med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det kan gå galt

Den lave renten har gitt folk og bedrifter mer penger til overs. Nordmenn har også blitt mer villige til å ta opp mye i lån for å kjøpe bolig.

Bjørnstad mener det er usikkert på hvordan husholdninger vil reagere hvis sentralbanken blir ivrig.

– Vi vet ikke hvordan husholdninger og bedriftene har tilpasset seg de lave rentene, sier han.

Dessuten er Bjørnstad bekymret for effekten på valutakursene til kronen. Han viser til at den norske kronen som regel blir mer verdt mot andre valutaer når et høyere rentenivå varsles.

– Faren er at vi får en sterk reaksjon i valutamarkedet og i boligmarkedet, som vi ikke hadde forutsett, sier han.

Dyrere krone gjør også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen betenkt. Han mener sentralbanken tar en sjanse på at bedrifter tåler å selge varer billigere til utlandet.

– Jeg tror Norges Bank tar en betydelig risiko på vegne av det norske samfunn ved å sette i gang med en serie rentehevinger nå. Faren er at krona rauser av gårde. Det trenger ikke gå galt, men det kan gå galt, sier Andreassen.

Styringsrenten er på 0 prosent. Men hva betyr det? Du trenger javascript for å se video.

NHO mener tiden er inne

Men i NHO, som representerer bedriftene som selger varer og tjenester til utlandet, er man ikke like bekymret.

De fleste bransjene er over kneika etter pandemien, og derfor er sjeføkonom Øystein Dørum uenig med Andreassen i at bedriftene ikke tåler at kronen blir sterkere.

– Brorparten av bedriftene vil tåle veldig godt den lille økningen i lånekostnadene og den eventuelle lille styrkingen i kronekursen, hvis Norges Bank skulle overraske med rentebanen, sier han.

Like mange i jobb som før krisa

Uenigheten handler om hvordan økonomene tolker nøkkeltallene fra norsk økonomi. Flere av de gode nyhetene kommer nemlig med et forbehold:

Norsk økonomi: Veksten er i samme takt som før krisen, men enkelte bransjer som kultur og reiseliv sliter fortsatt, ifølge SSB.

Veksten er i samme takt som før krisen, men enkelte bransjer som kultur og reiseliv sliter fortsatt, ifølge SSB. Arbeidsmarkedet: Antallet i jobb er like høyt som før pandemien, men ledigheten er fortsatt litt høyere, ifølge SSB.

Antallet i jobb er like høyt som før pandemien, men ledigheten er fortsatt litt høyere, ifølge SSB. Gjelden til nordmenn: Boligprisene og gjelden til nordmenn har økt mye de siste årene. Det skaper bekymring for at enkelte har tatt opp mer lån enn lommeboken tåler. Noen økonomer mener derfor at renten må opp varsomt, mens andre argumenterer for at renten derimot må opp raskt for å hindre at nordmenn tar opp enda mer lån.

Norges Bank lytter også til hva bedriftene forteller i undersøkelsen Regionalt nettverk.

Mens bedriftene i vinter meldte om vekstbrems og uvanlig stor usikkerhet, så de lyst på situasjonen i august:

Bedriftene sier at de produserer og selger mer.

De vil ansatte flere, men sliter med å få tak i folk.

Prisen for å produsere varer stiger, og det sender også opp prisene i butikkhyllene. Prisveksten generelt i samfunnet prøver sentralbanken å holde rundt 2 prosent ved hjelp av renten.

Dørum mener at Norge ikke er så langt unna en normal økonomi, og at det da er feil med unormalt lave renter.

– Så nei, vi er ikke veldig bekymret for dette, sier Dørum.