Etter at 99,5 prosent av stemmene var talt opp, utropte landets valgkommisjon Stevo Pendarovski som vinner av presidentvalget.

Pendarovski får 51,8 prosent av stemmene, mens motkandidaten Gordana Siljanovska-Davkova ender med 44,5 prosent i andre runde av presidentvalget.

I første runde fikk begge rundt 42 prosent av stemmene, og mange var spent på hvem av de to - som er begge er jusprofessorer - som ville trekke det lengste strået i runde to.

Den pro-vestlige sosialdemokraten Pendarovski har lovet å stå fast ved navnebyttet, mens Gordana Siljanovska-Davkova, som støttes av det konservative og nasjonalistiske partiet VMRO-DPMNE, er imot navneendringen, men har lovet å respektere avgjørelsene som er tatt.

27 år med navnekrangel

Det var i fjor høst – etter en over 27 år lang strid med nabolandet Hellas – at landets sosialdemokratiske statsminister Zoran Zaev inngikk en overraskende avtale med sin greske kollega Alexis Tsipras.

Avtalen gikk ut på at Makedonia kunne skifte navn til Nord-Makedonia i bytte mot at Hellas opphever sin blokkering av EU- og Nato-medlemskap for den tidligere jugoslaviske republikken.

Grekerne har siden Jugoslavias oppløsning i 1991 vært imot at det nye selvstendige nabolandet tok navnet Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM).

Anklagene mellom de to naboene har haglet.

Grekerne har ment at det balkanske landet ville bli forvekslet med den greske regionen Makedonia, som har stor økonomisk og ikke minst historisk betydning for Hellas.

Balkanske nasjonalister på sin side hevder at de ville miste sin identitet hvis det føyes til «nord» foran Makedonia.

Navneavtalen utløste store demonstrasjoner både i Hellas og Makedonia, og heftige politiske krangler. I Hellas ble det stilt mistillit mot statsminister Alexis Tsipras, som overlevde med knappest mulig margin.

Statsminister Zoran Zaev (t.v.) inngikk avtalen med Hellas om navnebytte for landet, som partifelle Stevo Pendarovski har kjempet for i valgkampen. I går kveld var de like lettet begge to. Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

Presidenten mot statsministeren

En makedonsk folkeavstemning endte med 90,7 prosent ja til navnebytte, men oppmøtet var bare 34 prosent og avstemningen ble dermed ikke bindene.

Dermed ble det nasjonalforsamlingen som skulle avgjøre spørsmålet. Etter flere dagers intens debatt ble navnebytteavtalen godkjent.

Siden 12. februar i år har landet med 2,1 millioner innbyggere offiselt hatt navnet Nord-Makedonia.

En av de sterkeste motstanderne, har vært sittende president Gjorge Ivanov.

Han har vært fullstendig imot avtalen statsminister Zoran Zaev inngikk med sin greske kollega og betegnet den som «skadelig».

Striden mellom statsministeren og presidenten har lammet makedonsk politikk.

Blant annet har presidenten stanset flere lovforslag som regjeringen har utformet og nasjonalforsamlingen har vedtatt, i protest mot navnebyttet.

Selv om presidentembetet i landet stort sett er en seremoniell posisjon, er det presidenten som undertegner lovene for at de skal tre i kraft.

Grunnlovens begrensninger på to presidentperioder hindret imidlertid Ivanov i å stille for en ny presidentperiode, og Gordana Siljanovska-Davkova ble valgt som kandidat for presidentens parti VMRO-DPMNE.

Siljanovska-Davkova er tilhenger av makedonsk EU-medlemskap, selv om hun er imot navnebytte.

Tilhengere av Sosialdemokratene feirer i Skopjes gater søndag kveld. Foto: Armend Nimani / AFP

Folk mot folk

Navnebyttet splitter ikke bare det politiske livet, men også befolkningen.

Under valgkampen har det vært lite rom til annet enn diskusjonen om landet skal hete Nord-Makedonia eller gå tilbake til Makedonia, selv om landet sliter med høy arbeidsløshet, stor utflytting av unge mennesker og lav økonomisk vekst.

Stevo Pendarovski sier han vil være en president for alle, uansett hvilken side de har stått på i navnestriden.

– Jeg vil være president for samtlige innbyggere, uavhengig av hvem de stemte på, sa Pendarovski etter valgseieren.

De to statsministerne Zoran Zaev og Alexis Tsipras er nominert til årets Nobels fredspris for avtalen som gjorde slutt på den 20 år lange navnestriden.