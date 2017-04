– Terrormistenkt chattet med IS-tilhenger og skrøt av angrepet

Den svenske avisen Expressen gjengir mandag flere chatte-meldinger den 39 år gamle usbekeren skal ha sendt og mottatt fra en tadsjikisk IS-tilhenger med pseudonymet «Abu Fatyma». De to skal ha kommunisert både før og etter angrepet.

Avisen siterer flere russiske medier, radiokanalen Ekko Moskva samt nettavisene Pravda og Politonline. Sistnevnt har publisert det de mener er skjermdumper av samtalene som skal være hentet fra et forum for IS-tilhengere på nett. Bildene skal ha havnet på forumet allerede klokken 15.20 fredag, altså en knapp halvtime etter angrepet.

– Jeg kjørte over ti personer i sentrum av Stockholm, skal Akilov blant annet ha skrevet.

CHAT: Ifølge den russiske nettavisen Politonline er dette skjermdumper av samtalen mellom Akilov og en tadsjikisk IS-tilhenger, som skal ha blitt lagt ut på et IS-forum på nett. Foto: Skjerpdump/Politonline

Til svar fikk han angivelig rosende ord, og en oppfordring om å sende en kort video. Akilov skal så ha sendt en video fra åstedet.

– Fikk brannskader

Før angrepet skal han ha spurt om hvordan man lager en bombe, og han forklarte at han hadde med seg fyrstikker, aceton, lighter, lightergass og skruer.

–Et spørsmål til, hvordan lager man sprengstoff? I morgen skal jeg finne en bil og kjøre inn i en folkemasse.

ETTERLYST: Kort tid etter angrepet gikk politiet ut med dette overvåkningsbildet av det de mener er den mistenkte 39-åringen. Foto: Polisen / NTB scanpix

Ifølge Expressen fikk den mistenkte terroristen blant annet brannskader på både en arm og et ben etter at han kom til å helle aceton over seg selv inne i lastebilen.

Avisen skriver at skadene gjorde at han etterlot seg et blodspor, og politiet skal ha funnet blodet hans så langt unna som på Arlanda flyplass, dit han tok toget etter angrepet.

39-åringen fra Usbekistan var ulovlig i Sverige. Han kom i 2014, og i 2016 fikk han beskjed om å forlate landet innen fire uker, etter at han fikk avslag på sin asylsøknad. Ifølge svenske medier har han i avhørt tilstått at det var han som kjørte lastebilen.

Mintes ofrene

OFRENE HEDRES: Mandag formiddag var området rundt åstedet i Stockholm sentrum fremdeles fylt av blomster og lys. Foto: PÅL PLASSEN

Fire mennesker ble drept i angrepet, belgiske Maïlys Dereymaeker (31), britiske Chris Bevington (41), en svensk kvinne og en elleve år gammel svensk jente.

Mandag klokken 12 ble det holdt minneseremonier for de drepte i angrepet flere steder i Sverige, og det ble holdt ett minutts stillhet. Under markeringen ved Stockholms Stadshus var blant andre kongefamilien og landets ledende politikere til stede.

– Dere er ikke alene. Vi tenker på dere. Takk for alt, dette skal vi klare oss igjennom, sa statsminister Stefan Löfven.