Britiske Chris (41) ble drept i Stockholm-angrepet

Chris Bevingtons familie bekrefter søndag at 41-åringen ble drept da en lastebil braste nedover gågaten Drottninggatan i sentrum av den svenske hovedstaden like før klokken 15 på fredag.

«Vi er knust over det altfor tidlige og tragiske dødsfallet til vår talentfulle, medfølende og omsorgsfulle sønn Chris,» sier faren, John Bevington, i en uttalelse, ifølge BBC.

«En fantastisk ektemann, sønn, far, bror og god venn av så mange. Familien ber om ro i denne utrolig vanskelige tiden, slik at vi kan sørge over tapet i fred,» heter det videre.

Skal ha bodd i Stockholm

En 39 år gammel mann fra Usbekistan er pågrepet, mistenkt for angrepet i Stockholm. På en pressekonferanse i dag sa svensk politi at bevisene har forsterket mistenken mot usbekeren som gjerningsmann.

Fire personer ble drept i angrepet, og 15 personer ble såret. Lørdag kveld lå fortsatt ti personer såret på sykehus, for fire av dem er tilstanden alvorlig.

Ifølge ITV News skal Chris Bevington ha bodd og arbeidet i Stockholm i om lag ti år.

Det britiske utenriksdepartementet opplyste søndag at svensk politi har bekreftet at en brite var blant de fire dødsofrene i Stockholm.

– Våre tanker er med hans familie i Sverige og i Storbritannia og med alle dem som er berørt i denne grusomme tiden. Vi står skulder ved skulder med Sverige i denne tragedien, sier en talsperson for det britiske utenriksdepartementet.

Alle ofrene er identifisert

Politiet i Sverige sier søndag at alle de fire ofrene etter lastebilangrepet er identifisert, og de pårørende er varslet.

De drepte er i tillegg til Chris Bevington, en belgier og to svensker.

Ordføreren i landsbyen Lembeek i Belgia sier at det var en 31 år gammel belgisk kvinne som var hjemmehørende i byen, som ble drept i angrepet i Stockholm, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Den belgiske utenriksministeren Didier Reynders bekrefter dødsfallet.

«Beklageligvis mistet vi en medborger i angrepet i Stockholm. Jeg sender mine kondolanser til hennes familie og nærmeste,» skriver utenriksministeren på Twitter.

11-åring skal være blant de drepte

Ifølge den svenske avisen Expressen er en elleve år gammel jente blant de drepte.

Jenta, som først var savnet etter angrepet, var på vei hjem fra skolen da hun ble truffet av lastebilen. Jenta pleide å ta bussen fra skolen til Stockholm sentrum, hvor hun byttet til tunnelbanen for å komme seg hjem.

– Hun pleier alltid å dra på den tiden [angrepet skjedde], sier en slektning til Expressen.

Fredag skulle hun møte mammaen på tunnelbanen og skal ha snakket med henne i telefonen bare minutter før angrepet skjedde. Det ble morens siste samtale med datteren.