Sveriges statsminister kaller det terror

– Sverige har blitt angrepet, alt tyder på at dette er et terrorangrep. Regjeringen er naturligvis informert hele tiden, jeg får kontinuerlig informasjon, det sier Sveriges statsminister Stefan Løfven da han nylig møtte pressen.

– Regjeringen gjør alt for å støtte de myndighetene som er i gang og nå oppfordrer vi folk til å være oppmerksomme og lytte til politiets informasjon. Jeg vil også si at ifølge sikkerhetspolitiet så har vi nå to omkomne i dette fryktelige terrorangrepet. Og vi tenker på ofrene og deres pårørende, og de skadde. Og det er det jeg har å si nå. Nå drar jeg tilbake til Stockholm.

Tallet på omkomne ble etter statsministerens uttalelse oppdatert til tre personer, som skal ha blitt truffet av lastebilen.