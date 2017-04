Expressen: Savnet jente (11) blant dødsofrene i Stockholm

– USAs militære øvelse i Sør-Korea øker faren for krig

En militærøvelse med flere tusen soldater på grensen til Nord-Korea gir Kim Jong-un frykt for at øvelsen egentlig er et skalkeskjul for et angrep som kan komme, mener seniorforsker Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO.