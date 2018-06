Dømt til livstid for terror i Stockholm

Usbekeren skapte panikk i den svenske hovedstaden denne aprildagen og kjørte til slutt lastebilen inn i varehuset Åhlens. Det endte med at fem mennesker ble drept, blant dem en 11 år gammel jente på vei hjem fra skolen.

Akilov fortalte seinere at han sendte et bilde fra lastebilen til sin IS-kontakt. Nå er han dømt for terrorhandlingen. I tillegg til livstidsdom og utvisning er han også dømt for 119 drapsforsøk.

Svensk rettspraksis innebærer at en som er dømt til fengsel på livstid, kan søke om å få straffen tidsbestemt etter å ha sonet ti år.

DRAMATISK: Hør den første nødsamtalen i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. DRAMATISK: Hør den første nødsamtalen i Stockholm.

– Ville skape problemer for Sverige

Rettssaken mot Akilov startet i midten av februar i år og usbekeren svarte rolig og tilsynelatende uberørt på spørsmålene:

– Hva jeg ville oppnå? Jeg ville at Sverige skulle slutte å krige mot kalifatet. At man skulle slutte å sende soldater til kampområdene. Og at man skulle slutte å sende gigantiske pengesummer for å bekjempe vårt kalifat.

Akilov fortalte at det kom en oppfordring fra IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi om å angripe IS' fiender i Europa, USA og Russland.

Den 40 år gamle usbekeren ble tiltalt for terror, forsøk på terror og for å ha utsatt andre for fare.

Erklærte seg skyldig

Usbekeren erklærte seg skyldig i terror da rettssaken etter angrepet i Drottninggatan startet.

Med kortklipt hår, halvlangt skjegg og iført en grønn fleecejakke ble terrortiltalte Akilov fraktet inn i rettssalen med håndjern

Han forklarte også i den svenske tingretten:

– Gjennom min terrorhandling håpet jeg at Sverige skulle slutte å sponse en krig der det dør millioner uskyldige muslimer. Jeg ville skape problemer så Sverige skulle fokusere på sine egne problemer.

LASTEBIL I DROTTNINGGATAN: Den tunge bilen kjørte fort gjennom den svenske hovedstaden fredag den 7. april i fjor. Det endte med fem drepte og 130 skadet. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Akilov vurderte også andre mål

Rakhmat Akilov vurderte flere steder i forkant av terroraksjonen i Stockholm.

Aktor viste i utspørringen til chattelogger der Akilov hadde kommunisert med kontakten «Mansur», der Akilov i mars skriver at han er i Sverige og at «homoparaden» kommer til å gå 1. mai, og at han kan utføre en martyroperasjon om han får veiledning.

Les også:

Stockholm-terroristen om tidspunktet for angrepet: – Da er det flest turister

Rakhmat Akilov varetektsfengslet - erkjenner Stockholm-terroren

Han fikk også spørsmål under rettssaken om hvorfor han hadde valgt akkurat Drottninggatan som mål.

– Det er en av hovedgatene. Det ville minne dem på at det onde de har gjort, ikke kommer til å bli tilgitt av kalifatet, sa han.

– Skal ikke drive utukt mot menn

Aktor spurte om homofile også er fiender og hvorfor.

– Det står i Bibelen om Sodoma og Gomorra, og at en av de bibelske lovene er at man ikke skal bedrive utukt med menn, svarer Akilov.

– Hadde du som mål å angripe «homoparaden» den 1, mai?, spør aktor. – Senere innså jeg at 1. mai var feil, men i prinsipp er svaret på ditt spørsmål ja, svarte Akilov.