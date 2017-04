Svenske medier: Rakhmat Akilov (39) er siktet for terroren

Det melder Expressen og Aftonbladet.

Skulle utvises

Ifølge Expressen har Akilov fire barn og kom til Sverige fra Usbekistan. 10. november 2014 søkte han om oppholdstillatelse i Sverige, men søknaden ble avslått 15. juni i fjor.

Migrationsverket viser til taushetsplikten og vil ikke kommentere opplysningene overfor avisen.

Ifølge Expressen ble Akilov fratatt passet i to uker etter avslaget og så sent som i desember i fjor ble det klart at han ikke fikk anket saken sin. Han skulle med andre ord utvises fra landet, men gikk under jorden.

39-åringen har vært etterlyst av svensk politi siden 27. februar med tanke på uttransportering.

Sprengstoffkyndig

Usbekeren har ifølge politiet uttrykt sympati for terrorgruppen IS og skal ifølge Expressen ha hatt koblinger til islamistgruppen Hizb ut-Tahrir

Den svenske avisen har også informasjon om at Akilov var trent i å håndtere sprengstoff og at han de siste årene jobbet med asbestsanering i Stockholm. I et jobbintervju skal han ha oppgitt at han hadde spesialkunnskaper om sprengstoff.

Akilov har tidligere vært i Säkerhetspolisens (Säpo) søkelys i forbindelse med etterforskningen av en terrorfinansieringssak, men denne etterforskningen førte ikke fram.

Fire mennesker ble drept og 15 skadd i angrepet. Blant de drepte var en 11 år gammel jente.