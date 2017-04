Gjerningsmannen var utvist fra Sverige

Anna varslet politiet om lastebilangrepet: – Jeg er mer sint enn redd

Da Anna Leo skjønte hva som var i ferd med å skje på Drottninggatan i Stockholm, ringte hun fortvilet politiet. – Dette er min gate. Jeg bor her, og jeg jobber her, og jeg skal fortsette å gå her, sier hun dagen etter det dødelige lastebilangrepet.