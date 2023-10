Voksne med ADHD har økt risiko for å utvikle demens

Forskere bak den nye studien fulgte mer enn 100.000 voksne mennesker i Israel over 17 år.

Fra 2003–2020.

Dette gjorde de for å undersøke om voksne med ADHD har økt risiko for demens, inkludert Alzheimers sykdom.

Og funnene viser at risikoen er betydelig høyere – nær tre ganger så stor.

– Symptomer på oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet i alderdommen bør ikke ignoreres, sier Stephen Levine i en pressemelding. Han er professor ved Universitetet i Haifa.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Jama Network Open.

Mener studien er viktig

– Den er viktig fordi den viser en veldig klar sammenheng mellom ADHD og demens, og fordi den fokuserer på de som får diagnosen ADHD i voksen alder.

Det sier Geir Selbæk, professor og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Jeg tror ikke det nødvendigvis er ADHD i seg sjøl som forårsaker demens. Men det er ting knytta til tilstanden ADHD som kan øke risikoen for demens.

Selbæk sier folk med ADHD ofte har sjukdommer og en livsstil som øker risikoen. Blant annet har de oftere hjerte- og karsjukdommer, diabetes og fedme. I tillegg har de ofte mindre utdanning, får oftere hodeskader, drikker mer alkohol og røyker mer.

Geir Selbæk er forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll / Martin Lundsvoll

Har tro på medisiner

Kjennetegn på voksne med ADHD kan være at de har problemer med å prioritere, at de er lette å distrahere og har problemer med å starte og avslutte oppgaver. De kan også være rastløse.

I USA har mer enn 3 prosent av den voksne befolkningen tilstanden, men det skal ikke være utført mye forskning på akkurat denne gruppen.

– Ved å avgjøre om voksne med ADHD har høyere risiko for demens, og om medisiner eller livsstilsendringer kan påvirke risikoen, så kan resultatene av denne forskningen brukes til å informere omsorgspersoner og fagfolk.

Det sier Michal Schnaider Beeri. Han er direktør og forsker blant annet på Alzheimers sykdom. Han har også bidratt i den nye studien.

Forskerne tok hensyn til ulike faktorer som alder, kjønn, sosioøkonomisk status, røyking og andre helsetilstander. Deretter fant de at personer som ble diagnostisert med ADHD i voksen alder, hadde 2,77 ganger større risiko for å bli diagnostisert med demens.

I tillegg antyder forskningen at ADHD-behandling, som inkluderer psykostimulerende midler, kan bidra til å redusere risikoen. Disse medisinene er kjent for å bidra til å hindre kognitiv svikt.

– Et poeng som mange har vært opptatt av er om medisiner som brukes ved ADHD kan øke risikoen for demens. Denne studien tyder ikke på det, og det er et viktig funn, sier Selbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Fakta om ADHD Ekspander/minimer faktaboks ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er vanlig å dele ADHD inn i tre undergrupper: ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type.

ADHD hovedsakelig uoppmerksom type.

ADHD kombinert type - uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv. De fleste som får en ADHD-diagnose har kombinert type. ADHD er en relativt vanlig diagnose blant barn og unge i Norge.

Det er vanlig å ha andre psykiatriske diagnoser eller utviklingsforstyrrelser i tillegg. Angst og depresjon er de mest vanlige. Store regionale forskjeller tyder på ulik praksis i utredning og diagnostisering av ADHD. Bedre og mer enhetlige rutiner for diagnostisering og registrering i spesialisthelsetjenesten vil gi et sikrere grunnlag for analyser av helsetilstanden i Norge når det gjelder ADHD. Kilder: Folkehelseinstituttet (Rapport 2016:4) ADHD Norge ADHD Norge er en landsdekkende frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Flere voksne får diagnosen

Ifølge en annen ny studie, som også ble publisert i oktober, viser et nytt estimat at den globale forekomsten av ADHD hos voksne tyder på at tilstanden kan være mer vanlig enn antatt.

En internasjonalt gruppe av forskere undersøkte 57 ulike studier med totalt 21 millioner deltakere. De fant at omtrent 180 millioner voksne mennesker sannsynligvis har ADHD.

Organisasjonen ADHD Norge skriver også på sine nettsider at man i de siste årene har opplevd en økning i antall henvendelser fra voksne som mistenker at de har diagnosen.

Også nye tall fra FHI viser at flere unge jenter og kvinner mellom 16 og 24 år har fått påvist en form for ADHD.

Nå håper forskerne bak demens-studien at man i framtiden kan ha mer fokus på hva virkningen av medisiner kan bety for voksne med ADHD. Og om slike medisiner kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle demens.