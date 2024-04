Karin Ingebrigtsen, kommunalsjef for helse i Vefsn kommune, har innhentet informasjon fra flere i kommunen for å svare på spørsmålene.

Her kan du lese alle spørsmålene NRK har stilt kommunen:

– Nå som dere kjenner til hvordan Bjørns far har hatt det i den kommunale boligen på Granmoen, hvordan vil dere kommentere situasjonen?

– Den informasjonen som framkommer nå viser at han ikke har hatt det så bra i sin kommunale bolig den siste tiden før vi fikk bekymringsmelding fra sønnen. Dette er selvfølgelig beklagelig og skulle vært unngått. Vefsn kommune skal ivareta alle innbyggere med behov for nødvendig helse- og omsorgstjenester.

– Kommunen er dessverre i noen tilfeller avhengig av å få bekymringsmeldinger for at vi skal kunne få satt inn nødvendige tjenester, som i dette tilfelle.

– Fra dokumentasjon og beskrivelser forsvant han under radaren til Vefsn kommune. Hvordan kunne det skje?

– Han forsvant ikke under radaren, men vi hadde ingen indikasjoner på at forholdene var av en slik art at det var behov for andre tjenester enn kommunal bolig.

– Var noen fra kommunen noen gang på Granmoen i denne perioden? Hvis ja, hvilken dokumentasjon finnes på dette?

– Leieforholdet varte fra 23.06.21-30.11.23.

– Det er registrert kun en henvendelse, den 19.07.22, fra leieboer. Der blir boligkontoret informert om at avløpet på kjøkken er tett. Dette blir fikset den 22.07.22. Det blir av håndverker ikke meldt om noe unormalt med beboer eller boligen for øvrig.

– Brannvesen har også hvert år kontroll av slukkeutstyr og brannvarsler. De var til ham både i 2022 og 2023 uten at de rapporterte om noe unormalt.

– Det har vært begrenset kontakt i løpet av leieforholdet, noe som ikke er uvanlig i seg selv. De få gangene det har vært kontakt har ingen funnet grunnlag for å melde bekymring.

– Bjørn Myrer mener Vefsn kommune har bommet fullstendig der de var pliktige i å gi tilstrekkelig helsehjelp til en sårbar innbygger. Hvordan kommenterer dere det?

– Alle kommuner er avhengige av å få tilbakemeldinger når noen har behov for hjelp. I vårt system kommer vanligvis melding om behov for økt hjelp fra den det angår, fra pårørende, lege, sykehus, naboer eller andre personer som er innom vedkommende for eksempel håndverkere, posten m.m. Bekymringsmelding går til tjenestekontoret og de følger opp sakene.

– I tillegg har kommunen sine egne systemer som fanger opp de fleste tilfeller der det er behov for økte tjenester.

– I denne saken har vi sjekket ut den første bekymringsmeldingen fra 2021. Der var det ikke lenger mistanke om grunn til bekymring for at vedkommende ikke skulle klare seg i egen bolig. På dette tidspunktet kjørte personen bil og hadde vært til legesjekk.

– Det er dessverre ikke slik at vi har systemer som klarer å fange opp i 100 prosent av tilfellene. Noe som dessverre har vist seg i saken med Bjørns far.

– Saken blir nå, etter klage fra pårørende, gjennomgått av Statsforvalter og vi avventer svar derfra.

– Beskrivelsen av den kommunale boligen på Granmoen tilsier at den hadde en rekke mangler. Hvordan kommenterer Vefsn kommune om det?

– Meldinger fra boligkontoret var at denne leiligheten var nyvasket og i orden ved innflytting. Men som tidligere nevnt må boligkontoret få beskjed hvis det er ting som går i ustand i leiligheten i leieperioden. I slike tilfeller vil håndverker være på plass i løpet av få dager.

– Bjørn Myrer har krevd penger tilbake fra Vefsn kommune for leien faren betalte for tiden på Granmoen. Dette har kommunen bestridt etter det jeg forstår. Hvorfor?

– Årsaken er at Bjørns far har hatt et botilbud i hele perioden. Selv om dusjen ikke var optimal, kunne den brukes. Og boligkontoret hadde ikke fått beskjed om at dette måtte repareres.

– Vefsn kommune gjorde (ifølge dokumentasjon og beskrivelser) ingenting etter kontakten med fastlegen. Hvorfor ikke?

– Det var på dette tidspunktet ikke grunnlag for bekymring og videre oppfølging med kommunale tjenester. Bjørns far hadde vært hos fastlegen og det hadde ikke framkommet behov for å sette inn tjenester på det tidspunktet (2021).

– Vefsn kommune skriver til Statsforvalteren i Nordland at det ikke er ansatt kommuneoverlege, og innrømmer at dette kan være en fallgruve. Hva gjør dere for å sikre at sårbare personer ikke havner i situasjoner som dette i fremtiden?

– Vi prøver hele tiden å forbedre våre rutiner rundt dette med sårbare personer. Og vi er raskt ute hvis vi får bekymringsmeldinger utenfra. Innad i kommunen har vi også rutiner som hjelper oss å avdekke sårbarhet.

– Vi kommer til å se på rutinene våre igjen og lete etter forbedringspunkter.

– Ifølge Bjørn Myrer har naboen fått skylda for den ødelagte dusjen. Naboen bestrider dette og kaller det vås. Stemmer det at han har fått skylda? Hvis ja, hvilket belegg har dere for å gi han skylda?

– Har ingen informasjon ang. dette, så det kan jeg ikke svare på.

– Det vi har opplysninger om er at naboen har vært behjelpelig ovenfor Bjørns far og har prøvd å hjelpe til så godt det lot seg gjøre.

– Bjørns far virker å være sterkt preget av tiden på Granmoen. Hva tenker dere om at en innbygger i Vefsn måtte oppleve noe slikt?

– Det er selvfølgelig svært trist å høre hans historie og hvordan dette har preget den siste tiden han bodde på Granmoen. Dette er jo hendelser som vi håper vi ikke skal ha i en kommune og at vi klarer å ha systemer som gjør at folk kan føle seg trygge på at de får hjelp og støtte når de trenger det.

– Bjørn Myrer frykter at flere personer i Vefsn står i samme situasjon som hans far. Hva gjør dere for å sikre at ikke det er og blir tilfellet?

– Som tidligere nevnt følger vi godt med i vårt interne system og ser samtidig etter om vi kan forbedre våre rutiner. Og så vil jeg oppfordre alle som har en bekymring for at det er behov for kommunal bistand, til å melde det inn til tjenestekontoret slik at de kan sjekke dette ut.

– Med tanke på mottatte bekymringsmeldinger på voksne innbyggere som ikke har helse- og omsorgstjenester kontaktes deres fastlege der bekymringen legges frem. Det er utarbeidet en egen rutine som skal ivareta dette.

– Hva slags sted er egentlig Granmoen? Hvem er det som bli bosatt der?

– Granmoen er et koselig, rolig og lite tettsted i Vefsn kommune. Det er en egen skole- og barnehagekrets. Pr. tiden har Vefsn kommune 4 kommunale leiligheter der i et boligtun. Avstand til sentrum er 2 mil, omtrent 20 minutters kjøretur.

– Bjørns far hadde behov for en bolig i juni 2021. En bolig med plass til en del saker og mulighet for å ha husdyr. Og gjerne landlig. Han kjørte bil på det tidspunktet.

– Han får raskt tildelt en kommunal leilighet på Granmoen. Det virker som han var fornøyd med dette og takket ja.

– Sett i ettertid, mener Vefsn kommune at Granmoen var et egnet sted for Bjørns far?

– Ja, så absolutt. På det tidspunktet han fikk leiligheten var det.

– Hva vil dere si til de pårørende etter det som har skjedd?

– Kommunen berømmer de pårørende for at de har tatt tak i situasjonen og hjulpet sin far til kontakt med tjenesteapparatet. Det er klart det er hjerteskjærende å finne faren i en så dårlig forfatning som beskrevet i denne saken. Når kommunen fikk bekymringsmelding fra sønnen gikk det ikke mange dager før tjenestene var på plass. Han fikk også tilbud om omsorgsbolig etter hvert og med påfølgende oppfølging.

Ingebrigtsen legger til:

– På bakgrunn av klage fra pårørende har Vefsn kommune sendt inn en redegjørelse for hendelsen til Statsforvalter og det er nå opprettet tilsynssak. Statsforvalter har ikke konkludert i denne saken og vi avventer svar derfra.

– Uansett utfall av tilsynssaken har vi i mellomtiden gjennomgått hendelsen med flere involverte instanser og ser på om det er områder vi bør bli bedre på. Og vi jobber fortsatt med dette.