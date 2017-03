Vedum: – Tid for en regjering som tror på hele Norge

Med gode meningsmålinger i ryggen talte Sp-leder, Trygve Slagsvold Vedum, til landsmøtet i Trondheim, og gjorde det klart at partiet sikter seg mot regjeringsmakt etter høstens valg.

– Det er så mange lokalsamfunn som har blitt oversett, overprøvd og overkjørt av denne regjeringa. Det er tid for et skifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sier Vedum.

Rundt 300 delegater er samlet til landsmøte på Scandic Lerkendal, og omtrent 40 av dem fra Trøndelag.

Forut for landsmøtet er det varslet inn 565 endringsforslag til prinsipp- og handlingsprogram. En gjennomgang viser at trønderne er involvert i omtrent 30 av dem.

Rune Hjulstad i Senterpartiet i Nord-Trøndelag, sier noen av de viktigste sakene til Trøndelag blir samferdsel, forsvar og landbruk. Foto: Senterpartiet

– Utover å støtte den nasjonale politikken til Senterpartiet, skal vi selvfølgelig snakke Trøndelags sak i de viktigste sakene, som for eksempel samferdsel, forsvar og landbruk, sier fylkessekretær for Senterpartiet i Nord-Trøndelag, Rune Hjulstad.

– Forskjell på meningsmåling og valg

Om Trøndelag får gjennomslag for sakene sine på landsmøtet gjenstår å se, men all erfaring tilsier at resten av landsmøtet hører på «Trønderbataljonen», sier nestlederen i partiet, Anne Beathe Tvinnereim.

– De er flinke til å bruke nettverk, jobbe strategisk og langsiktig. Vi merker det i Senterpartiet at trønderne jobber godt og får gjennomslag, sier Tvinnereim.

Ved siste meningsmåling for Trøndelags-fylkene, utført for NRK og Adresseavisen, fosser Senterpartiet frem i fylkene. Fremgangen i nordfylket var på hele 6,8 prosent og i sør 2,2 prosent.

Nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, forteller at partiet har et elsk-hat forhold til trønderne i partiet. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det er klart det er artig å jobbe i en organisasjon som har medvind. Det gir energi, og den energien skal vi ta med oss inn i valgkampen, sier Hjulstad.

Hjulstad er klar på at det er forskjell på meningsmålinger og valg.

– Vi er veldig, veldig tydelig på at meningsmålinger er meningsmålinger, og valg er valg, men gode meningsmålinger gir motivasjon til å jobbe fremover mot valget.

– Elsk-hat forhold til Trønderbataljonen

Resten av partiet både gledet og gruet seg til å møte trønderne på landsmøtet, forteller Tvinnereim.

– Resten av Senterpartiet har vel et litt sånn elsk-hat forhold til Trønderbataljonen, for de tar jo mye plass da, sier hun i forkant av landsmøtet.

– Samtidig blir de et forbilde for resten av partiet internt, for de er alltid godt organisert, de kan sakene sine og får ofte gjennomslag. Så noen gang må man bare bøye seg i støvet og prøve å lære av de beste.