Hadde meningsmålingen vært stortingsvalg nå, ville Trøndelagsbenken mistet et Høyre-mandat og fått et nytt mandat fra Arbeiderpartiet. Venstre i Nord-Trøndelag ligger under sperregrensa med sine 2,9 prosent oppslutning i meningsmålingen som er tatt opp i perioden 1.-7.mars.

Jubel i Senterpartiet

I Senterpartiet i Nord-Trøndelag er gleden stor over at partiet fosser fram. I målingen går Senterpartiet i nordfylket fram med 6, 8 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Fylkesleder Tomas Iver Hallem tror det er den alternative distriktspolitikken som trekker velgere:

– Det er motstand mot sentralisering, og at vi har vært en sterk stemme mot regjeringa, som gjør at folk ser Senterpartiet som et alternativ å gi stemmen til slik at vi får en mer balansert tilnærming til utvikling av Norge.

– Tror du dette er en topp som kan runde av og gå ned igjen fort?

– Jeg tror det er slik at vi er i god form og at dette kommer til å utvikle seg til et 3000 meter løp hvor vi perser, sier Hallem til NRK.

Høyre og FrP mest ned

Høyre i Sør-Trøndelag har en nedgang på 4, 9 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg og går fra 22, 2 prosentpoeng til 17, 3. I nordfylket er nedgangen på 4,1 prosentpoeng - fra 14,5 til 10,4.

Toppkandidat for Høyre i Sør-Trøndelag, Linda Hofstad Helleland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Også regjeringskamerat Frp går tilbake i begge fylker med henholdsvis 2,3 og 2,8 prosentpoeng.

Målinga går også hardt utover Venstre i Nord-Trøndelag som nå ligger under sperregrensa i siste måling med en oppslutning på 2,9 prosentpoeng.

Senterpartiet er meningsmålingens klare vinner med en framgang på 2,2 i sør og 6,8 prosentpoeng i nord, mens Arbeiderpartiet ser ut til å holde stand i begge fylker.

For de andre partiene er det bare mindre endringer.