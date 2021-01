– Hvis vi lykkes utenfor Frøya, kan vi lykkes alle steder, sier leder for teknologienheten som jobber med vindkraft og solenergi i Equinor, Hanne Wigum.

Etter mye testing i Sintef sin havsimulator i Trondheim, er Equinor nå klar til å sette et pilotanlegg ut i de ekte bølgene.

Plana er at piloten for det bransjen kaller «offshore sol» skal plasseres i havet utenfor Frøya i Trøndelag i løpet av sommeren, opplyser Equinor i en pressemelding.

– Vi ønsker å bygge videre på offshorekompetansen vår for å jobbe fram fornybare løsninger. Både vindkraft til havs og solkraft til havs, kan ha et stort internasjonalt potensial, sier Wigum.

VIL BYGGE UT PORTEFØLJEN: Equinor har lang erfaring med installasjoner til havs. Nå vil de prøve seg på flytende solcellepanel, i tillegg til oljeplattformer og flytende vindmøller. Foto: Jan Arne Vold / Equinor

Det Equinor sammen med Moss Maritime nå gjør, er ikke gjort tidligere.

Snart kan den første strømmen fra et slikt anlegg havne i ledningsnettet i Norge.

Røft nok på Frøya

Solcelleanlegget vil være som en slags flåte på 80 ganger 80 meter. For å få strømmen inn til land må det legges kabel i sjøen inn til ledningsnettet.

Equinor plasserer anlegget der det er værhardt med vilje, for å se hvordan det hele går.

For å få det til, har de vært nødt til å finne seg gode samarbeidspartnere.

– Vi vil skryte av både kompetansemiljøet rundt Frøya og forskningsmiljøet i Trondheim, sier Wigum.

Tirsdag denne uka kom Equinor også med nyheten om at de er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne.

SATSER I NEW YORK: Her viser Equinor fram havvindplanene sine utenfor New York for statsminister Erna Solberg. Foto: Lars Os / NRK

Professor ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, har tidligere vært bekymret for at det går for sakte med Norge og satsingen på fornybar energi til havs.

Nå tar han både det som skjer utenfor New York og utenfor Frøya som gode nyheter.

– Havet har noen av de aller største arealene og også de største ressursene for energiproduksjon. Det er viktig at man bruker denne ressursen, og også finner løsninger for fornybar teknologi som kan være med å avlaste arealbruk og naturinngrep på land, sier Furevik.

Usikker lønnsomhet

Installert effekt på solcelleanlegget utenfor Frøya vil være på én megawatt.

Det er ikke mye i den store sammenhengen, men Equinor har tro på at dette kan bli starten på noe langt større.

FRØYA FØRST UTE: – Nå setter vi opp dette pilotanlegget utenfor Frøya, og så er målet å snart produsere slik fornybar teknologi i industriell skala, sier leder for teknologienheten som jobber med vindkraft og solenergi i Equinor, Hanne Wigum. Foto: Sylfest Myklatun / Sylfest Myklatun

– Vi har det travelt når det kommer til å utvikle nye måter å produsere fornybar energi på. Vi har et raskere utviklingsløp på de fornybare konseptene enn de andre. Vi ønsker industriell skala på produksjonen også av offshore sol, og dette er er første skritt, sier Wigum.

Hun ser for seg at dette er teknologi Equinor kan stå for i flere andre land enn Norge.

– Det er godt Equinor finner økonomi til å utvikle fornybare løsninger. Da går ting i riktig retning. Dette er veldig spennende, sier Furevik.

I april i fjor godkjente Olje- og energidepartementet Equinors planer om utbyggingen av prosjektet Hywind Tampen. De elleve flytende havvindturbinene skal forsyne oljeplattformene på Snorre- og Gullfaks-feltene med strøm.

– Det er bare å applaudere all fornybar aktivitet. Særlig den som ikke setter store fotavtrykk, sier Furevik.

APPLAUDERER FORNYBAR SATSING: Professor ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, har tidligere ment at Olje - og energidepartementet har vært for opptatte av olje og gass. Han syns det er positivt at det satses mer på fornybar energi til havs. Foto: Gudrun Sylte / Bjerknessenteret

Prosjektet utenfor Frøya er avhengig av finansiering utenfra. Konsesjonssøknaden ligger også til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.