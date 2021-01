Det melder selskapet i en pressemelding.

Tildelingen innebærer at Equinor, sammen med strategisk partner BP, til sammen skal levere 3,3 gigawatt.

– Dette er på mange måter et gjennombrudd for oss i det amerikanske markedet, det er et marked hvor vi gikk inn tidlig fra det begynte. Skalaen på det vi er tildelt i dag, gir oss muligheten til å ha sammenhengende prosjektaktivitet de neste ti årene og bygge en sterk organisasjon i USA, med støtte fra viktige fagmiljøer i Norge, sier fornybarsjef Pål Eitrheim i Equinor til NRK.

Fornybarsjefen: En stor dag

Eitrheim sier at kontrakten bringer selskapet et steg nærmere å bli en globalt ledende aktør innen havvind. Han kaller dette en stor dag for det norske oljeselskapet.

– Denne satsingen er en forlengelse av kompetansen selskapet har i dag, der vi utvider den til å gjøre den gjeldende på et nytt område, sier Eitrheim.

– Er fornybarvirksomheten til Equinor lønnsom?

– Den er lønnsom. Vi forventer en avkastning på den porteføljen vi skal utvikle de neste ti årene på mellom 6 og 10 prosent, sier Eitrheim.

– Mer lønnsom enn fracking?

– Den sammenligningen kan man ikke gjøre. Vi mener at fornybarprosjektene våre vil ha en lønnsomhet som sammenlinger godt med olje- og gassprosjekter, sier Eitrheim.

Tidligere på onsdag meldte Dagens Næringsliv at oljeselskapets nye sjef for Equinors internasjonale virksomhet vurderer å selge det mye omtalte Bakken-feltet på land i USA.

På Eitrheim er konserndirektør for for nye energiløsninger i Equinor. Foto: Willy Hage / NRK

Vil være lønnsomt

I mai viste avisen at utvinningen av olje på land i USA har vært et tapssluk for selskapet. Selskapet har tapt 200 milliarder på satsingen på såkalt fracking, altså utvinning av olje på land.

Havvindprosjektene i New York vil bidra til at delstaten kan nå sine fornybarmål samt sikre utvikling og bidra til aktivitet i lokalsamfunn, heter det i meldingen.

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York, og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i meldingen.

Guvernør Andrew Cuomo i New York sa i en tale til innbyggerne i delstaten at den amerikanske delstaten vil satse på fornybarprosjekter, inkludert både havvind- og solprosjekter.

– Forslag fokusert på å gjøre New York til en leder i den voksende grønn energi-økonomien og gjenbygge og styrke New Yorks infrastruktur vil bli annonsert de neste dagene, sa Cuomo i talen.