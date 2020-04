Hywind Tampen er verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Planlagt oppstart for utbyggingen er i 2022.

– Det er første gang dette skjer i verdenshistorien, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, til NRK.

Elleve vindturbinder

Prosjektet er en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksfeltene. Omtrent en tredel av gasskraften på plattformene blir erstattet med fornybar vindkraft, ifølge Opedal.

– Det er en historisk dag når vi godkjenner utbyggingsplanen for verdens største anlegg for flytende havvind, som skal bygges i her i Norge. Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet, men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind. Hywind Tampen kan bli starten på et nytt eventyr for norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Totalt elleve vindturbinder skal bygges i vindparken. Vindturbinene vil ha en høyde på 190 meter fra havoverflaten til rortupp. Diameteren på turbinrotoren vil være 167 meter.

De flytende understellene skal lages av betong og vil bli forankret til havbunnen, ifølge pressemeldingen.

– Hywind Tampen blir bygget ved bruk av vår stolte betongtradisjon og med norske aktører i sentrale roller. Det viser kunnskapen og teknologien som har blitt utviklet gjennom olje- og gassaktivitet her i landet, sier Bru i pressemeldingen.

Hywind Tampen Ekspandér faktaboks 11 flytende vindturbiner med en total kapasitet på 88MW.

Skal sørge for 35 prosent av kraftforsyningen til de fem Snorre og Gullfaks-plattformene i Nordsjøen.

Prosjektet vil kutte klimautslippene med 200.000 tonn CO₂ i året, ifølge Equinor, noe som tilsvarer 100.000 biler.

Foreløpig beregnet kostnad: 5 milliarder kroner.

Enova støtter prosjektet med 2,3 milliarder kroner.

Næringslivets NOx-fond går inn med 566 millioner kroner i støtte.

Partnere i prosjektet er Equinor, Petoro, OMV, ExxonMobil, Idemitsu, DEA, Point Resources. Kilde: Equinor

Blir satt sammen i Gulen

Gulen Industrihamn i Vestland er valgt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen før de fraktes ut på feltet i Nordsjøen.

Fundamentet og skaftet blir bygget av Kværner, som også har ansvar for å slepe ut delene.

– Her er det betydelig norsk innhold. Dette er et område hvor norsk leverandørindustri ser på dette som et framtidig satsingsområde. De har vist at de kan være konkurransedyktige, sier Opedal.

Prototypen på Hywind ble prøvd ut i havet utenfor Rogaland.

Ikke lønnsomt

Investeringskostnadene for prosjektet er omtrent 4,8 milliarder kroner. Ifølge Equinor er flytende vindkraft ikke lønnsomt, og prosjektet har vært avhengig av støtte fra Enova og NOx-fondet.

– Dette er et pionerprosjekt, og det er første gang vi skal koble opp strømmen. Det er klart at kostnadene blir høye da. Derfor er det flott vi har fått til et slikt samarbeid, sier Opedal.

Enova har bidratt med 2,3 milliarder kroner, og NOx-fondet med 566 millioner kroner.

MDG er skeptisk

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er ikke spesielt begeistret for prosjektet.

– Hywind Tampen er i seg selv et flott teknologiutviklingsprosjekt, men det bidrar til å legitimere og grønnvaske norsk olje og gass, på skattebetalernes regning, sier energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindal til NRK.

Han mener dette blir veldig dyrt, og at utvikling av havvind burde skje på helt andre måter.

– Som et oversubsidiert olje- og gassprosjekt risikerer en at prosjektet ikke vil bidra til å få ned kostnadene på havvind tilstrekkelig. Havvind må utbygges for å erstatte fossil energiproduksjon direkte, ikke for å legitimere og binde oss enda hardere til denne produksjonen, sier han.