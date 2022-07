Lager podkaster nesten ingen hører på

– Når det gjelder antall lyttere er det foreløpig lave tall, sier Jan Harald Tomassen.

Han er senior kommunikasjonsrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og lager podkasten «Forvalterpodden»

En podkast Statsforvalteren velger å bruke tid og penger på, som når ut til noen hundre personer i uken.

– Vi gjør dette for å forsøke å nå ut med informasjon på flere kanaler enn via vår nettside.

Kommunikasjonsrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Harald Tomassen. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Vil ta nye virkemidler i bruk

Tomassen sier podkasten lages av kommunikasjonsavdelingen, og at det ikke er store ressurser som brukes. Det tar en dag å lage hver episode.

I podkasten kan du høre om alt fra skuterkjøring til kulturlandskap.

– Vi når kommunene, og vi når befolkningen. Det skulle bare mangle at vi ikke tar ulike virkemidler i bruk for å forsøke å nå folk der folk er. Derfor bruker vi også både Facebook og YouTube, sier Tomassen.

Mange podkaster – lav lytting

Podkaster har blitt ekstremt populært, og de beste podkastene her til lands har flere hundre tusen lyttere. For eksempel NRKs «Oppdatert», som akkurat nå troner øverst på Podtoppen, har over 300.000 avspillinger den siste uken.

NRK har Podtoppen for å finne podkaster laget av organ, etater eller statlige selskaper som er finansiert av det offentlige. Det lages mange, men de fleste har få avspillinger.

Et eksempel er Innovasjon Norge som har «Innopodden», en podkast som var strømmet 943 ganger sist uke.

– Det er en del av kommunikasjonsvirksomheten vår, og gir en fin, uformell anledning til forståelse med mulighet til å gå mer i dybden, skriver spesialrådgiver Bernt Ellingensen i en e-post.

Nina (Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning) sin «Naturligvis» har i gjennomsnitt hatt mellom 200-400 lyttere de siste ukene, mens Statens Vegveiens «Snakk i vei» har noen hundre lyttere per episode.

Også Statsforvalteren i Møre og Romsdal har en podkast med noen hundre lyttere.

Mener de har stor nytte av podkast

Trøndelag fylkeskommune sin podkast har 120 avspillinger.

– Vi satser på podkast fordi vi ønsker å fortelle om alt det spennende som skjer i Trøndelag fylkeskommune, forteller Håvard Zeiner i Trøndelag fylkeskommune.

Heller ikke de mener de bruker mye penger eller ressurser på prosjektet, og sier at de fortsatt lager ordinære nettsaker i tillegg.

– Kort oppsummert så ser vi stor nytte av podkasten vi lager. Den tar stadig kortere tid å lage fordi vi blir mer rutinerte og effektive i måten vi jobber på, sier Zeiner.

– Dette mener dere er god bruk av skattebetalernes penger?

– Ja, vi mener dette er vel anvendte penger fordi en podkast som dette bidrar til å opplyse innbyggerne i Trøndelag om det fylkeskommunen jobber med. Vi evaluerer også jevnlig effekten av kommunikasjonstiltakene våre.

Fylkespodden i Trøndelag hadde sist uke 116 lyttere. Foto: Fylkeskommunen i Trøndelag

Får ros

– Om en er redd for at unødige skatepenger blir brukt, er det mye rimeligere å produsere podkast enn å lage videokampanjer eller reklamekampanjer for å nå ut med samme budskap, sier Tine Eide.

Hun er universitetslektor ved Oslo Met og kan det aller meste om podkast.

Hun mener det er mange fordeler med at offentlige organer og selskaper prøver seg på nye måter å nå ut til folk.

– Kanskje blir de ansatte flinkere til å prate om det de driver med når de lager podkast. Kanskje det blir tydeligere for dem hva de holder på med, kanskje er det med å gjøre språket de bruker bedre, sånn at det i andre sammenhenger er lettere for oss innbyggere å forstå? Det hadde jo vært supert!

Likevel, mener Eide at det er spesielt én ting man må jobbe med for å nå ut til flere enn noen hundre.

Universitetslektor i Oslo Met, Tine Eide. Foto: OsloMet

Må være relevant

– De må bli bedre til å fortelle historier.

Eide sier alle temaer kan bli interessante og spennende, så lenge det blir fortalt om på en måte som får oss lyttere til å kjenne oss igjen og få oss til å føle noe.

– Da nytter det ikke at to personer sitter i et rom med bakgrunnsstøy og prater litt for langt fra mikrofonen med et abstrakt språk om noe lytteren ikke opplever som relevant for seg.

Dette er de mest populære podkastene i Norge i uke 25 Foto: Podtoppen

Godt redskap

– Jeg tenker det er helt nødvendig at kommunikasjonsbransjen tenker annerledes for å nå ut med informasjon til brukerne sine, sier konstituert redaktør i KOM24, Ynge Garen Svartdal.

KOM24 er en nettavis for kommunikasjon- og pr-bransjen, og Svartdal mener de tenker rett når de flytter seg bort fra mer tradisjonelle måter å nå ut.

– I dagens særs fragmenterte medielandskap må en rett og slett være kreativ for å nå målgruppene sine-

Han legger likevel til at han ikke syns tallene til verken Statsforvalteren i Troms og Finnmark eller Trøndelag fylkeskommune er spesielt imponerende.

– Verdt forsøket

Noen podkaster går litt bedre. De siste episodene til Vinmonopolet har lyttertall mellom 1500 og 4200.

Forsvarets podkast «Våre historier» har også flere tusen lyttere, det samme har Helsedirektoratet som har produsert flere podkaster.

Selv om «Forvalterpodden» i Troms og Finnmark ennå mangler det store publikummet, mener kommunikasjonsrådgiver Tomassen at det er viktig å prøve nye måter å nå ut til befolkningen på.

– Jeg tror mange offentlige virksomheter forsøker ulike måter å kommunisere på, rett og slett fordi informasjonsflommen er stor og gamle dagers avisannonser er for lengst utdatert.

– Sett i lys av at dette er en fullstendig minimalistisk podkast med tanke på ressursbruk. I et litt sånn «prøve-og-feile» stadium, så tenker vi at det i alle fall er verdt forsøket!