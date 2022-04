Å høre på podkast har blitt en del av hverdagsrutinen til mange av oss.

17-åringene Marie Dragvoll og Selma Broum hører begge en del på ulike podkaster.

– Jeg kommer i en egen sone som er veldig «chill» og «zen», når jeg hører på podkast. Jeg bare går rundt og tenker ikke på noe annet, sier Dragvoll.

Tenåringene hører mest på podkaster om humor, feminisme og krim. Dragvoll hører gjerne på podkast mens hun lager middag og gjør andre hverdagslige gjøremål.

– Da blir jeg mer fokusert. Jeg soner ofte ut ellers, sier hun.

Nå viser forskning at lyttevanene våre faktisk kan si noe om personligheten vår.

Mer nysgjerrige og åpensinnede

Forskerne bak studien har intervjuet 306 personer fra over ti ulike land om deres podkast-lyttevaner.

Deretter sammenlignet de svarene med score på personlighetstrekk som nysgjerrighet og behov for tilknytning. Dette er personlighetstrekk som tar utgangspunkt i den velkjente femfaktormodellen innen personlighetspsykologi.

Ifølge forskningen er podkast-lyttere gjennomsnittlig mer nysgjerrige, åpne for opplevelser og mindre nevrotiske, enn de som ikke hører på podkast.

Resultatene viser at folk som hører på podkast også scorer høyere på trekkene interessebasert nysgjerrighet, åpenhet for opplevelser og det å sette pris på mentale utfordringer, enn de som oppga å ikke høre på podkast.

Studien er publisert i tidsskriftet Plos One.

Skiller seg fra sosiale medier

De som hører på podkast har også lavere score på trekket nevrotisisme, enn de som ikke hører på podkast, ifølge forskningen.

Nevrotisisme er definert som tendensen til å oppleve negative følelser, som blant engstelige og depressive følelser. De som scorer lavt på dette trekket er ofte mer rolige og avslappede, i tillegg til å ha mer stabile følelsesliv.

– Dette skiller seg fra bruken av sosiale medier, sier Dr Stephania Tobin fra Queensland University of Technology, en av forskerne bak studien, til The Guardian.

Å bruke mye tid på sosiale medier er nemlig linket til å oppleve mer negative følelser, sier hun.

Forskerne bak studien understreker at selv om resultatene viser en sammenheng mellom podkast-lytting og personlighetstrekk, kan de ikke påvise kausalitet, altså en årsakssammenheng.

Det er dermed ikke slik at det å lytte til podkast fører til mindre nevrotisisme. Det kan like gjerne være at de som er mindre nevrotiske, tenderer til å oppsøke podkaster oftere enn de som scorer høyt på dette personlighetstrekket.

Fakta om forskningen Ekspandér faktaboks Deltakerne i studien var mellom 18 og 64 år. Av deltakerne oppga 78% at de hørte på podkast

30% av de som lyttet på podkast hørte på det ukentlig og 12,5% hørte daglig

De mest populære sjangrene å lytte på var komedie (48%), spill og hobbyer (34%), samfunn og kultur (23%), musikk (23%) og nyheter og politikk (23%).

Blant podkastlytterne, hadde de som scoret høyt på personlighetstrekket medmenneskelighet større sjanse for å danne parasosiale forhold med sine favoritt-podkastverter. Dette er forhold som personer danner med en kjent person de egentlig ikke kjenner, men likevel opplever å ha en relasjon til.

Jo oftere lyttere hørte på en podkast, jo mer opplevde de at podkast-verten ble en slags venn. Dette ser ut til å ha positive effekter, ifølge studien.

Studien er bygget på deltakernes selvrapportering, noe som ansees som en metodisk svakhet.

Føler seg glade

17-åringene sier at det å lytte på podkaster får de til å føle seg glade.

Begges favorittpodkast er «Friminutt», men de forteller at de sluttet å følge med nye episoder etter at det begynte å koste penger.

Marie Dragvoll og Selma Broum sier at de ofte ler høyt av humor-podkasten «Friminutt». Foto: Marthe Svendsen / NRK

Men Broum spiller fortsatt av gamle episoder av podkasten, fordi det får henne i godt humør.

– Jeg kan ikke høre på det på bussen eller i klassen lengre, det funker ikke, for da går jeg bare rundt og ler høyt hele tiden, sier hun.