For et halvår siden kjente de ikke hverandre, men en telefon fra Jens til Isak i sommer førte til et nært vennskap og mye skitprat.

– Vi drakk kaffe sammen og så dro vi en og en halv måned på tur sammen. Vi hadde aldri sett hverandre før, forteller Isak.

PÅ TIURJAKT: Jens og Isak har så langt vært på tre lengre turer sammen. Foto: Lars O. Skjønberg / NRK

Jens hadde aldri sett på «Norges Tøffeste», men Isak hadde sett Jens på TV. Jens drev med mye av det Isak hadde lyst til å gjøre mer av.

Det gjorde det enkelt å si ja til en spontan langtur.

– Han virka som en ok kar. Og så sier jeg egentlig ja til nesten alt, ler Isak.

Nå venter litt mindre strabasiøse, men kanskje like utfordrende turer i et podkast-studio for guttene. Podkasten «Skitprat med Jens og Isak» har premiere 11. februar.

Skitprat med Jens og Isak: Hør smakebit og følg dem allerede nå i NRK Radio.

Skitprat fra utenfor Ring 3

– Med en gang jeg kom inn i studio her fikk jeg rusk i halsen, sier Isak hostende.

Spranget er stort mellom villmarka og prøveinnspillingen i et sterilt, lydisolert rom fylt med mikrofoner og tørr luft.

– Jeg og. Det er et eller annet med lufta her, svarer makker Jens.

Men når de to, som foretrekker uteluft, får hostet seg ferdig, går praten om jakt både på rev og drømmedama som en lek.

– Hvordan er det å plutselig være podkastere?

– Vi gjør egentlig det vi har gjort i et halvår. Å prate skit, sier Jens.

Med podkasten ønsker de å inspirere folk til å være mer ute i naturen. Og kanskje komme med noen tips.

Har du spørsmål til de to om jakt og fiske, villmarkslivet eller privatlivet? Send dem til skitprat@nrk.no.

– Vi har ikke noe budskap, insisterer Isak.

– Det å prate skit skal bli et fenomen. Vi vil få opp stemningen litt i disse koronatider med litt trøndersk og nordlandsk skittprat, sier Jens.

I STUDIO: Isak leverer gullkornene og digresjonene, mens Jens forsøker å holde planen for dagens tema. Foto: Chris Veløy / NRK

To hardhauser

Isak er for tiden aktuell som deltaker i «Farmen kjendis», men ble kjent da han som arbeidskar vant realityen «Norges tøffeste» i 2021 over topptrente idrettsfolk og personlige trenere.

Jens overtok stafettpinnen som villmarks-tøffing etter Lars Monsen da han begynte å lage TV-serier hvor han filmet seg selv på tur i 2017.

Samme år vant han overlevelsesprogrammet «Alene» på TV 2 etter å ha vært den som klarte seg lengst av alle deltakere alene i naturen. Rundt én million nordmenn fikk med seg tredje sesongen av «Jens i villmarka» i 2020 da han balet med bjørn og naturkrefter.

JENS KVERNMO (35): Kommer fra Steinkjer. Utdannet befal i forsvaret og tjenestegjorde som skarpskytter i Afghanistan. Jobbet i oljebransjen, men er nå eventyrer og friluftsmann på heltid.

Ønsker spørsmål

I podkasten snakker Jens og Isak om livet både i villmarka og på privaten. De svarer også på lytternes spørsmål.

– Folk kan spørre om hva som helst, alt fra sjekketriksene til Jens ..., sier Isak før han blir avbrutt av Jens:

– Der er Isak veldig god, men han vil ikke dele dem med meg.

Mens ryktene om dameerobringene til Isak har gått flere runder i pressen, klager Jens, også på Lindmo, over at han ikke er i stand til å flørte.

– Vi er begge single. Det kan du jo skrive, sier Jens.

– Ja, det er vi faktisk, bekrefter Isak.

– Hva vil dere helst ikke ha spørsmål om da?

– Vi vil helst ikke ha spørsmål om historiene våre er sanne, sier Jens.

– Og ikke noe faktasjekk, smiler Isak.

FRA TØFF TIL TØRR: Jens Kvernmo og Isak Dreyer prater om greier i et studio i Trondheim der de skal spille inn podkasten «Skitprat med Jens og Isak». Foto: Chris Veløy / NRK