Snart tomt for strøm i Lierne – stopper suksessfull næringsutvikling

Lefser i store mengder bakes, kuttes og pakkes hos Baxt i Lierne. 50 ansatte, fordelt på tre skift, sørger for produksjon døgnet rundt.

– Det går veldig bra. Vi rekker knapt å produsere før varene går ut. Ingen ting på lager, sier Arve Gåsbakk, fabrikksjef ved Baxt i Lierne.

Mer enn ti millioner lefsepakker ble solgt til kunder over hele landet i fjor. Etterspørselen er så stor at de kunne produsert mer. Men mangel på strøm setter en effektiv stopper for videre utvikling på industriområdet i Sørli i Lierne.

– Vi har ikke mer strøm og kan ikke tenke på utbygging. Det er synd. Det er plass til mer aktivitet her i Sørli, sier Gåsbakk.

Det var Namdalsavisa som først skrev om saken.

KUNNE UTVIDET: Baxt i Lierne lager lefser på høygir. De kunne utvidet produksjonen, men mangler strøm. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Storsamfunnets ansvar

Liernes egen gründer John Helge Inderdal peker mot høgspentlinja som har blitt for liten for industriområdet han anla for mange år siden.

Næringslivet går så det suser – Baxt, Li-skifer og røye-oppdrettsanlegget Inderdal selv åpner om få uker. Samtlige bedrifter trenger mer strøm for å kunne utvide.

– Vi har konsesjon til å sjudoble produksjonen, men vil bli stoppa av strømmangel, sier Inderdal.

Rådmann Karl Audun Fagerli sier det trengs ei ny automatlinje. Han mener det er en del av storsamfunnets ansvar å skaffe strøm til næringslivet.

Fagerli har forhandla med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk i to år. Ei ny kraftlinje vil koste 140 millioner kroner, og selskapet krever at kommune og næringsliv bidrar med halvparten. Et slikt krafttak har kommunen ikke råd til.

– Det er jo halvparten av kommunebudsjettet, så det er formidable beløp, sier rådmann Fagerli.

NTEs nettdirektør Trygve Kvernland viser til statlige føringer, som sier at de som trenger mer strøm, selv må betale en egenandel. I dette tilfellet, halve beløpet.

– Vi forstår frustrasjonen over å bli møtt av et slikt regelverk, men sånn er det, sier nettdirektøren.

HALVE KOMMUNEBUDSJETTET: Rådmann Karl Audun Fagerli sier egenandelen som kreves for ny strømlinje tilsvarer halve kommunebudsjettet. Foto: Eivind Aabakken

Suksessfull omstilling

Lierne mista rundt tjue prosent av arbeidsplassene i kommunen da Lierne bakeri ble lagt ned sommeren 2015.

Staten gikk tungt inn med 30 millioner kroner til omstillingsarbeid. Lierne har nå erstattet 115 av de 130 arbeidsplassene de mista da hjørnesteinsbedriften forsvant.

– Vi gjør det vi har blitt satt til å gjøre av staten. Vi skaper arbeidsplasser og næringslivet går så det suser. Da kan da ikke være sånn at det går så godt at det stopper opp, sier ordfører i Lierne, Bente Estil. Hun mener saken må løses på høyere hold.

Kommunen frykter at bedrifter i verste fall må ut av Lierne for å kunne utvide.

Inviterer til dugnad

Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil ikke bidra til en løsning for Lierne. Han mener dette er en sak mellom NTE, kommunen og næringslivet.

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum sier det er ille at omstilling og utvikling stoppes av tilgang på energi og kraft.

– Vi må bruke statens virkemiddel til å bygge Norge og bygge slike samfunn som Lierne. Nå begrenses det og jeg synes svaret til Freiberg er trist. Han sier rett ut at da kan vi heller flytte virksomheten til andre steder der det er kraft. Da blir det mer sentralisering og ikke bygging av landet vårt, understreker Slagsvold Vedum.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) ber Trøndelagsbenken på Stortinget med på dugnad for å løse floken.