– Jeg gjør det jeg kan for å redde selskapet. Og at alle ansatte skal ha en jobb å gå til. Det er det som står i fokus for meg nå, sier administrerende direktør Eskild Wedvik til NRK.

I et brev varsler selskapet full stans ved alle selskapets byggeplasser for leveranser og produksjon.

– For å ikke sette samarbeidspartnere, leverandører og kunder i en vanskelig situasjon, så velger vi å stoppe byggeplassene inntil videre, sier han.

Eskild Wedvik er administrerende direktør i Boligpartner. Dette er fra en tidligere anledning. Foto: Boligpartner

Boligpartner har store prosjekter rundt om i landet. For eksempel skal de etter planen bygge en lavblokk med 17 leiligheter i Molde.

De har også planer om å bygge 15 store leiligheter i en 4-etasjer høy boligblokk på Flisa i Innlandet.

Men nå er det altså stopp.

Ber om hjelp

Et nyboligmarked som over tid har vært krevende, har ført til manglende og utsatte prosjekt.

Dette har igjen ført til en tøffere økonomisk hverdag for ferdighus-leverandøren.

Hamar Arbeiderblad omtalte først saken. Avisen har sett brevet.

I brevet ber Wedvik sine samarbeidspartnere om hjelp.

Men alt er ikke stoppet opp, sier Wedvik til NRK.

– Vi jobber jo alt med salg, og det er drift på hovedkontoret på tegning og prosjektering. Det går som normalt, fordi vi jobber for at vi skal lande en løsning, sier han.

BoligPartner har levert ferdighus i mer enn 30 år, og har salgskontor flere steder i landet. Foto: Frode Meskau / NRK

Wedvik sier de jobber med en løsning innen to uker.

– Det er det som er handlingsplanen nå, å finne en løsning for selskapet. Det er en veldig krevende situasjon.

Selskapet har rundt 50 salgskontor og et landsomfattende forhandlernettverk, som til sammen sysselsetter over 500 ansatte.

Ifølge Wedvik har de cirka 190 ansatte hvor cirka 70 har blitt permittert siden i fjor.

Storhamar håndball sin treningshall heter Boligpartner arena.

Beinharde tider for markedet

At byggebransjen har slitt i lengre tid, er ingen hemmelighet.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet, sier det har vært, og er, beinharde tider for dem som bygger hus, hytter og driver med generell oppussing.

– Etter pandemien var det reiselivet som fikk smellen. Nå sier 8 av 10 bedrifter i byggebransjen til oss at markedsutsiktene er dårligere.

Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet roser grepene BoligPartner nå tar. Foto: Mats Sparby / NRK

Kristiansen vil ikke kommentere om han er overrasket over Boligpartners økonomiske problemer. Men han roser måten selskapet nå forsøker å finne løsninger på:

– Det er ansvarlig. De ser ut til å gjøre de rette tiltakene. De informerer om hva som har skjedd, og de jobber for å få til en slags refinansiering, sier Kristiansen.

Han legger til at det også i fremtiden vil være et stort behov for boliger. Derfor håper han at bransjen i størst mulig grad unngår både konkurser og oppsigelser.

Milliardinntekter

Ifølge bedriftens nettside har Boligpartner levert arkitekttegnede hus, hytter, leiligheter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet i mange år.

– Det er et kvalitetsmerkevare som er bygd opp over 30 år. Alle som jobber her, brenner for Boligpartner, og det er hjertet vårt, sier Wedvik.

Siden etableringen i 1993 har firmaet stått bak nærmere 15 000 bolig- og hytteprosjekt.

I 2022 hadde bedriften driftsinntekter på rett over en milliard kroner.

Denne har Boligpartner laget. De kaller illustrasjonen for «trehusene». Foto: Boligpartner

Resultatene før skatt samme år var på rundt 20,5 millioner kroner. Ifølge nettstedet proff.no har selskapet svak lønnsomhet og ikke tilfredsstillende likviditet.

Huskjeden er et datterselskap under BP Gruppen Norge AS. Men gruppen har samme administrative ledelse som Boligpartner.

Ifølge BP Gruppen sin hjemmeside eier de flere selskap, blant annet Trehusene AS, Økonomipartner, Oppgjørspartner, Tomtepartner og Leite & Howden.

Hovedkontoret ligger på Tjuvholmen i Hamar.