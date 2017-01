Arild Flønes i Trondheim bydrift må i perioder vaske byens gater hver dag for å holde luftkvaliteten god nok. Vaskearbeidet foregår stort sett på natta. Foto: Hilde Grande / NRK

– Dette er hovedfartsveien inn til byen og her blir det svevestøv i korridoren mellom husene, forteller Arild Flønes i Trondheim bydrift.

Han sitter i lastebilen sin på vei nedover Elgesetergate i Trondheim. Men selv om doningen hans har hjul, ratt og pedaler, så er lastebilen i realiteten en enorm støvsuger på hjul.

Den er ett, av flere tiltak, Trondheim kommune har investert i de siste åra for å bedre luftkvaliteten i byen.

– Den spyler asfalten med vann i høyt trykk. Trykket er så stort at skitten i asfalten løftes opp av bakken, til og med fra porene i asfalten, og så suges alt opp i bilen etterpå. Bak oss kommer det enda en bil som suger opp det resterende vannet. Når vi er ferdige er det veldig, veldig rent, sier Flønes.

Dette er siste tilskudd for å holde Trondheims gater fri for svevestøv. Lastebilen spyler asfalten ren og suger opp alt som virvles opp av vannet. I Norge er det bare Trondheim og Mo i Rana som har dette utstyret. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Landets dårligste luft

I likhet med alle landet storbyer slet Trondheim med svært dårlig luftkvalitet på vinteren. En stor andel av byens biler kjørte med piggdekk på bar asfalt og virvla opp tonnevis med fint svevestøv hver vinter.

Beregninger viste at 40 000 trondhjemmere pusta inn helsefarlig luft i byen vinterstid. Trondheim hadde den dårligste lufta i landet.

Kommunen gjorde derfor en rekke tiltak for å bedre bylufta.

Senioringeniør Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen har tatt en doktorgrad i svevestøv. Foto: Hilde Grande / NRK

De innførte piggdekkavgift for å få ned antallet biler som kjørte med piggdekk og som skulle være med å finansiere andre tiltak. Det ble lagt ny og mer slitesterk asfalt på hovedveiene i sentrum, man reduserte hastigheten på veiene og slutta å bruke strøsand.

I tillegg starta man opp med å vaske de mest utsatte veiene.

– Fra 2000 til 2016 så har vi hatt nedgang i antall dager hvor vi har overskredet grenseverdiene for luftkvaliteten på alle fronter. I 2015 var det 0 dager og i fjor var det 3–4 dager med overskridelser. Det er veldig bra med tanke på at kravet er at det ikke skal være mer enn 30 dager i året, sier senioringeniør Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen.

– Helhetlig tenking

Tirsdag ble det innført forbud med å kjøre med dieselbil på de kommunale veiene i Oslo for å forhindre helsefarlig luft i byen. I likhet med Bergen og Stavanger sliter også hovedstaden med for mye svevestøv og høye verdier av nitrogenoksid i lufta.

Fra trønderhovedstaden sender de følgende råd til de andre storbyene:

– Først må de finne ut hva som er problemet. Er det piggdekk, asfalt som slites, eksos eller vedovner. Når man har funnet problemet så må man ta tak i det helhetlig. Man kan ikke løse det ved å bare tenke på én ting, sier Snilsberg.