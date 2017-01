Dieselforbud i Oslo fra tirsdag

– Det er ventet en periode fra mandag med kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensing i store områder av byen disse dagene. Da blir det en akutt forurensingssituasjon i Oslo, forklarer kommunikasjonssjef Alise Davidsen i bymiljøetaten til NRK.

Derfor innfører Oslo kommune forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

Dersom noen bryter forbudet, vil de bli ilagt 1500 kroner i gebyr. Verken Oslo-politiet eller Statens vegvesen kan imidlertid søndag kveld svare NRK på hvordan forbudet vil bli håndhevet eller om det blir økt kontrollvirksomhet tirsdag.

Deler av Ring 1

Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. HER KAN DU KJØRE: Dieselforbudet gjelder kommunale veier samt deler av Ring 1. Veiene merket i rødt kan du derfor kjøre på, selv med dieselbil.

Ustabil værtype

Slik prognosene ser ut nå, vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp, ifølge Oslo kommune.

– Vi beklager den inngripen dette nok oppfattes som for dem som rammes. Vi oppfordrer folk til å kjøre kollektivt, ha hjemmekontor eller sitte på med noen som ikke har dieselbil, sier Davidsen, som tror forbudet vil bli utvidet til også å gjelde onsdag.

Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

– Vi følger værsituasjonen nøye. Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.

Forbudet gjelder for dieseldrevne kjøretøy, men det gjøres en del unntak. Unntakene omfatter blant annet utrykningskjøretøy, ladbare hybrid-dieselbiler, kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kollektivtrafikk og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov.