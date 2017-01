Skal knekke lusa på dypt vann

Forskere har nemlig funnet ut at lakselusa ikke går så dypt, og dermed vil den ikke sette seg på oppdrettslaksen.

Trond Lysklætt er administrerende direktør i Aqualine på Frøya. Foto: Aqualine

Administrerende direktør i Aqualine, Trond Lysklætt, vil nå teste ut disse merdene.

10–15 meter

– Selv flytekragen som ligger i overflaten blir værende, mens nota med laksen senkes ned til 10–15 meter. Også går notposen enda dypere i vannet, sier Lysklætt til NRK.

Midtnorsk oppdrettsnæring sliter med stor luseproblemer, og nedsenka merder vil nærmest eliminere problemet, mener forskerne.

– Hvis du senker den under 16 meter får du bortimot null lus på laksen. Men allerede etter åtte meter har du en sånn reduksjon at du slipper avlusing, sier seniorforsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Må ha luft

Frode Oppedal er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Men oppdrettslaksen kan ikke stå så dypt i vannet over tid. Da dør den, fordi den rett og slett trenger luft. Minst en gang i uka må merden heies opp til overflatenivå for at laksen skal få luft.

– Vi ønsker nå å teste ut dette i stor skala i Troms og Finnmark hvor det er problemer med ising, og her i Midt-Norge hvor det er et stort lusepress, sier Trond Lysklætt i Aqualine.

Mange søkere

Nå venter Aqualine på å få godkjent en utviklingskonsesjon som gir anledning til å prøve dette ut i fullskala. Lysklætt vet dog at det er mange om beinet.

– Jo, det er veldig mange som søker, men vi er den eneste med denne løsningen, sier han.