Sant og usant om prevensjon

Det finnes mange påstander om prevensjon og hormoner.

Du trenger ikke lete lenge på nettet, Instagram eller TikTok for å finne dem. Noen er lenger unna sannheten enn andre.

– Det gjør folk utrygge, og kan gjøre at en del tar beslutninger på feil grunnlag, sier gynekolog Kristin Offerdal.

Her er sju påstander, og svar på om de er sanne, usanne eller et sted i midt imellom.

Du bør ikke «hoppe over» mensen når du går på p-piller

– Da p-pillen kom, måtte den ligne så mye som mulig på normal syklus, sier gynekolog Offerdal. Hun er en av de som nå skal svare på hva som stemmer og ikke om prevensjon.

Ifølge henne hadde amerikanske myndigheter aldri godkjent p-pillen på 60-tallet hvis det innebar at kvinner ikke lenger skulle ha mensen.

P-pillebrett kommer med både 21 og 28 piller. De sju ekstra pillene på noen av brettene, kalles ofte sukkerpiller, men nå er de faktisk sukkerfrie. Grafikk: Susanne Stubberud Rom P-pillebrett kommer med både 21 og 28 piller. De sju ekstra pillene på noen av brettene, kalles ofte sukkerpiller, men nå er de faktisk sukkerfrie. Grafikk: Susanne Stubberud Rom

Pillebrettene ble i sin tid laget med en rad av sukkerpiller på slutten. Altså piller uten hormoner. Slik er det fortsatt. Med disse kan kvinnen ta pause fra prevensjonen for å blø.

Det er ikke en menstruasjon, men en blødning på grunn av hormonpausen. Offerdal understreker at det ikke finnes bevis for at det er skadelig å ta hormonpillene konstant og dermed slippe å blø.

Mette Haase Moen sier det enda tydeligere. Hun er professor emerita i gynekologi.

– Myten om nødvendigheten av p-pillepause må utryddes.

P-piller inneholder kombinasjonen av hormonene østrogen og gestagen. Du kan ta en ukes pause fra disse og likevel være beskyttet.

Det finnes også en annen type prevensjonspiller som bare inneholder gestagen.

Det er ganske vanlig at blødningene forsvinner eller blir svakere og mindre vonde med gestagenpiller. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Det er ganske vanlig at blødningene forsvinner eller blir svakere og mindre vonde med gestagenpiller. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Mange på hormonell prevensjon vil slite med å bli gravide når de slutter

– Det er bare tull, sier Offerdal.

Forskning viser at det tar fra sju til 21 dager fra en kvinne stopper med prevensjon til de får eggløsning.

– Hvis damer ikke får tilbake mensen, har prevensjonen skjult et underliggende problem, sier Offerdal.

Kristin Offerdal Har doktorgrad i gynekologi Driver gynekologklinikk i Trondheim Er tidligere overlege ved St. Olavs hospital



Mette Haase Moen er enig:

– Spesielt p-piller kan skjule endringer i kroppen som er oppstått under hormonbruken. P-piller gir regelmessige blødninger uansett hva som ellers kan ha skjedd.

Hun har flere eksempler på hva prevensjon kan skjule: Lidelsen PCOS, hypofysesvulst, intens trening, spiseforstyrrelser og for tidlig overgangsalder.

– Og mange år med p-pille har gjort kvinnen eldre. Det tar dobbelt så lang tid for en på 35 år å bli gravid i forhold til en på 25, sier Moen.

Mette Haase Moen Er professor emerita i gynekologi Er tidligere overlege ved St. Olavs hospital



Ifølge gynekolog Siri Kløkstad, tar det for friske kvinner omtrent sju dager fra de starter med prevensjonen til egget «legger seg til for å sove».

– Det vil si at det ikke kommer en eggløsning. Og så må du være uten pillene i cirka sju døgn for at egget skal «vekkes fra søvnen». De fleste får tilbake menstruasjonen ganske raskt.

Men det finnes ett unntak, legger hun til:

– Det er velfundert i forskningen at det eneste prevensjonsmiddelet som kan gjøre at det tar tid å få tilbake eggløsningen, er p-sprøyten. Det kan ta opptil 18 måneder.

Prevensjon gir nedsatt sexlyst

I det medisinske oppslagsverket som leger bruker, står det at nedsatt sexlyst kan være en bivirkning ved bruk av enkelte prevensjonsmidler. Men det står også at det er vanskelig å slå fast at dette stemmer.

Moen forklarer at noen typer p-piller kanskje har større risiko for nedsatt sexlyst.

– De typer av piller som hjelper mot akne. De er antiandrogene, og mannlige hormoner kan ha betydning for sexlyst. Å bytte til en annen type kan være en løsning, forklarer hun.

Kristin Offerdal tror det er vanligere at mange skylder på hormonell prevensjon når det egentlig er andre ting i livet som spiller inn på sexlysten.

– Noen kan nok oppleve det – men det er sjelden at det virkelig er reelt, mener hun.

Å tilføre hormoner i kroppen er dårlig for helsa

Offerdal forklarer at vi har kjønnshormoner naturlig i kroppen fra puberteten til overgangsalderen. Hun sier hormonell prevensjon ikke gir deg dobbelt opp med hormoner, men at det er mer riktig å si at du bytter ut dine naturlige hormoner med kunstige.

– Kroppen får en jevn dose av de samme hormonene, slik at vi ikke får den syklusen normale hormoner lager.

Får p-stav og annen prevensjon med hormoner ufortjent skylden for at noen har problemer med å bli gravide? Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Får p-stav og annen prevensjon med hormoner ufortjent skylden for at noen har problemer med å bli gravide? Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Siri Kløkstad hører med jevne mellomrom påstander om at hormonell prevensjon er farlig.

– Det enkle svaret er nei.

Siri Kløkstad Er gynekologspesialist Jobber i Sex og Samfunn



– Det litt mer kompliserte svaret, er at det kommer an på hormonet og på kroppen det tilføres. Vi vet at noen kan få blodpropp av å bruke et østrogenholdig prevensjonsmiddel. Det gjelder få. Og for de det gjelder, er det sjelden livstruende, forklarer hun.

Hormonspesialist og overlege Elisabeth Qvigstad sier det er vel så farlig å bli uønsket gravid.

– Et svangerskap har høyere risiko for blodpropp enn å bruke p-pille.

Kvinner som regnes for å ha økt risiko for blodpropp, får derfor råd om å bruke hormonell prevensjon uten østrogen. Som for eksempel gestagenpiller eller hormonspiral.

Elisabeth Qvigstad Har doktorgrad i endokrinologi Er overlege ved Oslo universitetssykehus Leder seksjon for forskning og utvikling i endrokrinologi-avdelingen



Man legger på seg av hormonell prevensjon

Offerdal har flere ganger hørt kvinner i slutten av tenårene og starten av 20-årene si at hormonell prevensjon har ført til at de går opp i vekt.

Hun mener dette er feil, og peker heller på noe annet som skjer rundt samme tid som det er vanlig at unge kvinner begynner på hormonell prevensjon.

– I slutten av ungdomstiden får vi gjerne et litt annet liv. Vi blir studenter, får ikke lenger den sunne middagen hos mor og far, har gjerne ovale helger med mer sofasitting og junkfood og slutter med de faste håndballtreningene. Det er heller dette som ofte gjør at en legger på seg.

Også her kan p-sprøyten være et unntak. Den har nemlig et høyt innhold av hormonet gestagen.

Gestagen er den kunstig fremstilte versjonen av hormonet progesteron. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Gestagen er den kunstig fremstilte versjonen av hormonet progesteron. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

– Vi vet at hormonet kan trekke til seg væske slik at vi lagrer mer væske i kroppen. Dette gjelder ikke de andre prevensjonsmidlene, forklarer gynekologen.

Hormonprevensjon kan gjøre at du velger feil kjæreste

Kanskje har du sett videoene på TikTok og Instagram som forteller deg at kvinner på hormonell prevensjon velger mer feminine menn, eller at smaken endrer seg total når kvinnen slutter med pillen eller tar ut spiralen.

– Det mener jeg er en dårlig unnskyldning, sier Mette Haase Moen.

– Det er jo greit å ha noe å skylde på når du vil gjøre det slutt med kjæresten, ler Offerdal.

Qvigstad sier forskningen på dette området ikke er særlig god.

– Det er nok mange andre faktorer som er vel så viktig som østrogennivået.

Med hormonspiral har du prevensjon i tre til åtte år, avhengig av hvilken type du velger. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Med hormonspiral har du prevensjon i tre til åtte år, avhengig av hvilken type du velger. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Å hoppe av i svingen er trygt

Nei, konkluderer ekspertene.

Det kan være vanskelig for mannen å trekke seg ut i tide, og sædavgang rett utenfor skjedeinngangen kan faktisk føre til graviditet.

– Slimet i livmorhalsen er så velutviklet at sædceller kan «krabbe oppover» i skjeden, sier Moen.

Dessuten kan det være sædceller i den blanke væska som kommer ut av urinrøret før mannen kommer. Derfor er risikoen for å bli gravid mellom 18 og 28 prosent ved å hoppe av i svingen.

Hei!

