Vi har informert helseminister Jan Christian Vestre (Ap) om at flere kvinner opplever at det tar lang tid å få en diagnose, og at de opplever at de ikke blir tatt på alvor når de forteller om sine symptomer i møte med helsevesenet. Sanitetsforeningen mener sykdommen er underprioritert.

Vi har spurt hvordan ministeren stiller seg til denne kritikken og hvilke tiltak som er satt inn for kvinner med endometriose.

Dette svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng:

Kvinner som rammes av denne smertefulle sykdommen har ikke hatt et godt nok tilbud. Regjeringen har jobbet over lengre tid for å bedre tilbudet til kvinner med endometriose. Vi har forståelse for at dette kan være vanskelig for mange kvinner. Derfor vil vi prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester. Vi skal snart legge fram en kvinnehelsestrategi, men har allerede gjort mye for å legge til rette for kvinner med endometriose.

Det skal etableres en ny, nasjonal kompetansetjeneste for sykdommene endometriose og adenomyose. Den blir etablert på Oslo universitetssykehus. Bakgrunnen for kompetansetjenesten er at kunnskapsnivået blant helsepersonell og spesialister er svært varierende, noe som fører til problematiske kvalitetsforskjeller i behandlingen av pasientene. Regjeringen har også bedt de regionale helseforetakene om å utrede om det er behov for å sentralisere behandlingen av de mest avanserte tilfellene av endometriose, og om de skal etablere egne behandlingstjenester for endometriose i alle fire helseregioner. Videre har vi endret finansieringen til fastlegene for å bidra til at kvinner får tettere oppfølging, noe som forhåpentligvis sammen med bedre kompetanse om denne sykdommen skal bidra til at kvinner blir tatt på alvor.