Vi ba det norske folk beskrive mensen🩸 med ett ord

Mensen er selve startskuddet for den kvinnelige syklusen.

Hver måned kommer det i snitt en espressokopp med blod fra underlivet til jenter og kvinner som har mensen. Det tilsvarer cirka 18 liter gjennom livet.

For tiende år på rad markeres den internasjonale mensdagen 28. mai. Målet med dagen er å spre kunnskap om mensen, fremme god menshygiene og bryte tabuer.

NRK har i samarbeid med Norstat bedt 1000 nordmenn beskrive mensen med ett ord. Svarene vi fikk er ganske ulike.

NRK forklarer Slik funker den kvinnelige syklusen Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 1-6: Mensen 🩸 Syklusen starter idet du begynner å blø, og kalles follikkelfasen. Helt i starten av mensen er det vanlig å oppleve mest smerter. Hvor vond mensen er, varierer veldig fra person til person, og kan også variere fra måned til måned. Noen merker ingenting, andre får så vondt at de spyr. Også hvor mye blod som kommer er individuelt, men som regel er det rundt én espressokopp hver måned. Uansett: Det er i denne fasen du har minst hormoner i kroppen. Det er faktisk nå du ligner aller mest på en mann! Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 7-14: Superuka 💪 Follikkelfasen fortsetter. Nå er eggløsningen på gang. Du skal ha lyst til å ligge og lage barn. På få dager stiger kjønnshormonet østrogen helt vilt! Med det stiger nivåene av signalstoffene serotonin og dopamin. Serotonin gjør at vi føler oss bra. Dopamin gir driv, pågangsmot og energi. Nå løfter du tyngre og jobber hardere. Hjertefrekvensen og kroppstemperaturen senkes. Du sover bedre og trenger mindre restitusjon. Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 15-22: Tåkeland ☁️ Du er i lutealfasen. Eggløsningen går mot slutten. Østrogenet stuper og progesteronet får dominere. Du blir trøttere og vil hvile. Kroppen forbereder graviditet! Nå trenger du ca. 300 kilokalorier mer per dag. (Ca. ei skål havregryn med vann og et eple). Det er likevel vanlig å begrense seg fordi en ofte kjenner seg oppblåst og uggen. Å spise mindre gjennom dagen gir ofte cravings etter junk på kvelden. Mat som gir næring og velvære er viktig nå. Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 23-28: PMS 🌧️ Østrogenet fortsetter å dale, mens progesteronet synker brått i lutealfasens del to. Store studier viser at 8 av 10 har PMS-symptomer. Det er altså helt naturlig for de aller fleste å føle seg mindre bra både fysisk og psykisk nå. Vi må skille mellom normal og alvorlig PMS. Helt normalt er det f.eks. med ømme bryster, hodepine, lavere energi, mindre pågangsmot og mer nedstemthet. For nå kan du jo være gravid. Og som gravid skal du være mer avventende, skeptisk og påpasselig. Slik funker den kvinnelige syklusen Kilder: Guri Majak, Store medisinske leksikon og Norsk Helseinformatikk. Forrige kort Neste kort

Hvem sier hva?

Det er liten tvil om at ordet mensen skaper en del assosiasjoner hos folk. Men når vi deler opp svarene etter kjønn, så er svarene ganske forskjellige.

Klarer du å gjette hvilken som tilhører mennene, og hvilken som tilhører kvinnene? Ordene har fått størrelse ut ifra hvor mange som har svart det.

Hvilken ordsky tror du tilhører damene? Den til høyre Den til venstre Vis resultat

Hvem forbinder mensen med disse ordene, menn eller kvinner? Vondt, slitsomt og irriterende er ord som går igjen når vi ber folk beskrive mensen.

Vi utfordret også Erlend Flo Lenz i Medisinernes seksualopplysning (MSO) til å prøve og gjette.

– Det var overraskende

– Jeg tipper at den ordskyen der plagsomt og irriterende er de største ordene, er kvinnene sin ordsky. Og at den andre tilhører guttene.

Og det er helt riktig!

Men Lenz synes ikke svaret var veldig opplagt.

– Det var overraskende vanskelig å skille dem. Jeg mener det må være sånn fordi den ene ordskyen beskriver mensen mer subjektivt, med ord som vondt, smertefullt og plagsomt, mens den andre ordskyen bruker mer objektive beskrivelser.

– Er det noe som overrasker deg?

– Ja, jeg er positivt overrasket over at eggløsning er så stor i den ordskyen jeg tror tilhører guttene. Der hadde jeg forventet flere ord som ekkelt, unødvendig, PMS og sint.

Er det vanleg å ha vondt i rumpeholet ei veke før mensen? Vi har fått inn mange spørsmål om mensen, og legestudentane Erlend Flo Lenz og Birgitte Kasin svarar på fleire av dei.

Mange sliter med store smerter

I tillegg til å spørre befolkningen om hvilke ord de forbinder med mensen, stilte vi også noen flere spørsmål om emnet.

523 menn og kvinner i alderen 18–49 år har svart. Deltakerne er fordelt omtrent likt på kjønn.

Line og Siri har «superkrefter» ei uke hver måned – og det har kanskje du også.

På spørsmål om kvinner har vondt under mensen, svarer 41 prosent av de mellom 18 og 29 år at de har vondt, og at det er plagsomt i hverdagen.

18 prosent av de spurte kvinnene opplever mensen som ekstremt vondt.

Men hvordan forholder menn seg til den blødende perioden. Vi spurte også om de tar hensyn til menstruasjonssyklusen til kvinner i sitt liv.

Her svarer 38 prosent av de spurte at de i noen grad tar hensyn. 22 prosent sier at de i stor grad gjør det samme.