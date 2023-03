Kraftig auke av klamydia og gonoré

Talet på melde tilfelle av klamydia og gonoré auka kraftig i siste halvdel av 2022.

Tilfelle av hiv og syfilis auka også frå 2021 til 2022.

Det viser tal frå FHI sitt meldingssystemet for smittsame sjukdommar.

Tidobling av gonorétilfelle blant unge kvinner

De siste ti åra har det vore ei tidobling av gonoretilfelle blant unge kvinner. FHI har tidlegare sagt at dei er bekymra for utviklinga.

Også etter pandemien har tilfelle av gonoré hatt ein sterk auke. Tala har meir enn tredobla seg frå 2021 til 2022.

I 2021 blei det meldt om 555 smittetilfelle av gonoré, medan antal melde smittetilfelle i 2022 er 1857.

– 80–90 prosent av menn vil få symptom med sviding ved vasslating og utflod. For kvinner er det vagare symptom. Halvparten av kvinner som blir smitta merkar ikkje symptom, og er ikkje klare over at dei er smitta, har seniorrådgjevar Øivind Nilsen i FHI tidlegare fortalt til NRK.

– Jo lengre du har infeksjon, jo større fare er det for å utvikle seinkomplikasjonar.

Bekymra for resistens

–Vi bekymrar oss særleg for gonoré, for vi veit at det er mykje verre ein klamydia, fortel Trine Aarvold, lege ved Sex og Samfunn.

Ho fortel at gonoré er ein bakterie som klamydia, og smittar på same måte.

– Men bakterien trivst i tillegg godt i hals, og kan smitte til hals. Det er ein mykje meir hissig bakterie enn Klamydia. Den krev også ein anna type behandling, fortel ho.

Lege ved Sex og Samfunn, Trine Aarvold, fortel at dei er bekymra for at gonore etter kvart ikkje kan behandlast med antibiotika. Foto: ANNA RYDLAND NÆRUM / NRK

–Vi har no berre moglegheit til å behandle gonoré med antibiotika via sprøyte. Gonoré blir mykje meir resistent enn klamydia. Den har ein eiga evne til å utvikle resistens så vi er jo litt bekymra for at vi snart kanskje ikkje har antibiotika å bruke på gonoré, legg ho til.

Nytt toppår for klamydia

Det var ein nedgang av klamydia under pandemien. I 2022 blei det meldt om 29 271 tilfelle av klamydia i Noreg. Dette var ein auke frå året før, ifølge folkehelseinstituttet.

Melde tilfelle av klamydia er i 2022 på same nivå som i 2019.

2019 var eit toppår for klamydia.

– Frå august 2022 har talet på tilfelle av klamydia vore høgare enn tidlegare. Dette fell saman med ei tilsvarande auke av gonoré blant unge heteroseksuelt smitta, og kan skuldast auka sosial kontakt etter gjenopninga av samfunnet, fortel overlege Anne Olaug Olsen ved FHI.

–Nokon endringar i kriterium for rapportering og overvaking kan også ha bidrege til at talet på meldingar har auka, legg ho til.

FHI skriv i årsrapporten for overvaking av seksuelt overførbare sjukdommar at infeksjonane i hovudsak rammar aldersgruppa 15 til 24. Fleire kvinner enn menn testar seg for klamydia, og derfor blir kvinner oftare diagnostisert med sjukdommen.

Andel menn som testar positivt i denne gruppa er likevel høg.

Hiv og syfilis aukar

Både syfilis og hiv er også på frammarsj.

Folkehelseinstituttet skriv av hivsituasjonen er prega av at eit stort antal hivpositive flyktningar og innvandrarar kom til Noreg etter pandemien.

I 2022 blei det meldt om 245 hivtilfelle, medan antalet i 2021 var 102.

78 prosent av dei 245 tilfella var smitta før dei kom til Noreg.