Rettssaken mot Trondheim Bil-demontering utsatt

Retten mener etter en lengre utspørring av vitner i dag at saken ikke er tilstrekkelig opplyst.

– Særlig ut ifra vitneforklaringa som kom i dag synes man det er vanskelig å ta stilling til bevisførsel i denne saken, sier politiadvokat Aage Sliper Midling.

Politiadvokat og aktor i saken, Aage Sliper Midling, forklarer at saken utsettes på grunn av mangel på bevis. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Tingretten vil ha oppnevnt en brannsakkyndig. Forsvarer og aktor skal bli enige om et mandat av en person som skal gjennomføre en brannteknisk vurdering.

Både Arbeidstilsynet og brannvesenet hadde vært på flere tilsyn ved bedriften der daglig leder er tiltalt etter at én person døde og to ble kritisk skadd etter en brann på bilopphuggeriet. Det ble ikke funnet avvik.

– Vanskelig å innrette seg

I retten i dag kom det frem av hverken arbeidstilsynet eller brannverntilsynet hadde vært inne i rommet der bensinen ble oppbevart og gjort tilsyn.

– I dag har vi ikke blitt noe klokere. Snarere tvert imot. Det viser hvor vanskelig det har vært for tiltalte å innrette seg etter de rådene og veiledningen hun skulle ha fått fra både arbeidstilsyn og branntilsyn, sier tiltaltes forsvarsadvokat, Frode Wisth, til NRK.

I retten i dag spurte forsvareren Arbeidstilsynets ingeniør, som hadde gjennomført tilsyn på virksomheten, om hvorfor de ikke gjennomgikk rommet der store mengder bensin ble oppbevart.

– Vi fikk tips der det var snakk om at det foregikk en del arbeid utomhus som var risikofullt. Det var snakk om høye stabler med biler og plukking av bildeler i høyden. Derfor handlet tilsynet kun om det, sa ingeniøren i Arbeidstilsynet i vitneboksen.

Tiltaltes forsvarsadvokat mener det er oppsiktsvekkende at arbeidstilsynet og branntilsynet ikke sjekket bensintankene på tilsynsrunden. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

– Oppsiktsvekkende

I Arbeidstilsynets rapport etter besøket står det at det er gjort et tilsyn på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og det som kan forebygge sykdom og skader. I rapporten står det også at det ble kontrollert hvordan ansatte blir informert og opplært.

– Hva tenker du om at arbeidstilsynet ikke har sjekket tankrommet der bensinen var oppbevart under tilsynsrunden?

– Det er oppsiktsvekkende at en overingeniør på kjemi ikke tar seg bryet til å sjekke om det er bensin på et bilsaneringsanlegg. Det er katastrofalt, sier Wisth.

Heller ikke brannverninstruktøren visste om det var bensin på tankene, og hadde ikke gjennomført branntilsyn i rommet der tankene stod og der brannen startet.

– Han husker ikke mye og det er påfallende dårlig hukommelse, og det er så spesielt at et branntilsyn ikke fører tilsyn over ting som er viktig, nemlig brannfarlig stoff og væske, sier forsvarsadvokaten.

– Rettssikkerheten må komme først

Bistandsadvokat, Trond Sivertsvik, mener det er en utfordring for de pårørende og etterlatte at saken utsettes, men at rettssikkerheten er viktigere. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Etter vitneforklaringene i retten tirsdag besluttet altså Sør-Trøndelag tingrett å utsette rettssaken. Det er usikkert når saken skal opp for retten igjen. Dette vil være en stor belastning for de pårørende, mener bistandsadvokat, Trond Sivertsvik.

– Det er veldig upraktisk og synd for alle involverte. De har ønsket seg en avslutning i løpet av denne uka, men rettssikkerheten må gå foran hensynet til de pårørende i denne sammenhengen, sier Sivertsvik.

Sivertsvik er bistandsadvokat for de etterlatte etter mannen som omkom i brannen. Han forteller at det har vært en svært tung tid for dem.

– Jeg representerer ei mor og ei lita jente som ikke har noen far og samboer lenger. For deres del sier de psykiske følelsene seg selv. Det er klart det har vært vanskelig, men jeg har snakket med henne og hun er enig i at det er i alles interesse at det opplyses på et skikkelig vis, sier bistandsadvokaten.