Arbeidstilsynet visste ikke at bilopphuggeriet lagret bensin

Både Arbeidstilsynet og brannvesenet hadde vært på flere tilsyn ved bedriften der daglig leder er tiltalt etter at én person døde og to ble kritisk skadd etter en brann på bilopphuggeriet. Det ble ikke funnet avvik.

Bakgrunnen for tilsynet var hvordan bilene som var stablet oppå hverandre ble håndtert for å unngå fall og klemskader under arbeidet, ifølge tilsynsrapporten.

Sjekket ikke bensintankene

I andre dag av rettssaken kom det frem i vitneforklaringen at Arbeidstilsynet før besøket ikke hadde satt seg inn i hva virksomheten drev med og hva som kunne være farlig på arbeidsplassen bortsett fra klemfarer og fallfarer.

Tiltaltes forsvarer, Frode Wisth, spurte Arbeidstilsynets ingeniør, som hadde gjennomført tilsyn på virksomheten, om hvorfor de ikke gjennomgikk rommet der store mengder bensin ble oppbevart.

– Vi fikk tips der det var snakk om at det foregikk en del arbeid utomhus som var risikofullt. Det var snakk om høye stabler med biler og plukking av bildeler i høyden. Derfor handlet tilsynet kun om det, sa ingeniøren i Arbeidstilsynet i vitneboksen.

– Bør ikke Arbeidstilsynet sjekke hvordan et bilopphuggeri oppbevarer drivstoff? spurte Wisth.

– Vi sjekket om det var mulighet for fall og klemskader, ikke noe annet, svarer ingeniøren.

I Arbeidstilsynets rapport etter besøket står det at det er gjort et tilsyn på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og det som kan forebygge sykdom og skader. I rapporten står det også at det ble kontrollert hvordan ansatte blir informert og opplært.

Tiltaltes forsvarer, Frode Wisth, håper på en frikjennelse for sin klient, Belinda Skibnes Ramberg, som er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

– Helt utrolig

Brannvesenet utførte også et tilsyn på virksomhetens arbeidslokaler i februar, tre måneder før brannen. Heller ikke de visste at det ble oppbevart bensin på tankene i tankrommet. Det kommer frem i dagens vitneforklaringer.

Branninspektøren som utførte tilsynet forklarte i retten at han ikke hadde vært inne i rommet der bensintankene ble oppbevart.

Han hadde heller ikke spurt bedriften om hvor drivstoff ble lagret, men hadde forstått det slik at tankene med bensin stod på bakken inntil en vegg et annet sted.

– Jeg synes det er helt utrolig at kompetansen er så lav blant fagfolk som gjør tilsyn på en slik bedrift, sier Tonje Hustøft Leira, til NRK.

Hun er søsteren til Svein Børge Hustøft, som ble alvorlig skadd i brannen.

Bensin detonerte

Det var på ettermiddagen 26. mai 2015 at en tank, som ble brukt til oppbevaring av 1200 liter bensin, falt i gulvet inne i bedriften, etter at stålbjelken som holdt den oppe knakk. Det var ni bensintanker til sammen som var oppbevart på en reol på veggen. Tre av dem inneholdt bensin.

Ifølge tiltalen benyttet den daglige lederen seg av foretakets egne arbeidstakere ved prosjekteringen, konstrueringen og monteringen av reolsystemet. Arbeidstakerne var ufaglærte slik at reolen ikke ble fagmessig montert i henhold til monteringsanvisningen.

Da tanken falt rev den av en forbindelsesslange mellom flere bensintanker slik at det oppstod en større bensinlekkasje. Etter at arbeiderne gikk inn i hallen for å forsøke å stoppe lekkasjen, antente bensinen. Én person døde og to ble alvorlig skadd i brannen.

Tingretten bestemte i dag at det ikke er nok branntekniske bevis til å fortsette nå, og saken er utsatt på ubestemt tid frem til de får tak i en sakkyndig brannteknisk vurdering.