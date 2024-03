Regjeringa foreslår å stramme inn fleire punkt i retningslinjene knytt til hytteutbygging i Norske kommunar.

Dei nye retningslinjene gjeld all planlegging etter plan- og bygningslova. For kommunane betyr det at dei må ta omsyn til klima og energi i alle planane sine.

Blant anna meiner dei at bygging av hytter bør skje ved å fortette hytteområde, framfor å bygge ut nye hytteområde.

Om ein skal bygge ut eit allereie eksisterande område eller bygge heilt nytt, bør det ikkje byggast på myr eller i og over skoggrensa.

Forslaget skal ut på høyring.

Vil løfte klimaarbeidet i kommunane

Regjeringa foreslår også nye retningslinjer for korleis kommunar, fylkeskommunar og staten skal jobbe med klima og energi.

Kommunane skal sjølv sette seg mål og utarbeide tiltaksplanar tilpassa sine lokale forhold.

– Dei statlege planretningslinjene for klima og energi er over 15 år gamle. Vi har fått mykje kunnskap om både klimaendringar og tiltak for å kutte utslepp sidan den gong.

Det seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Difor foreslår vi no å oppdatere retningslinjene i tråd med dagens praksis og kunnskap, seier han.

Hytter på Beitostølen med fjellet Bitihorn bak. Foto: Frode Meskau / NRK

– Omsynet til klima skal ha høg prioritet

I dei nye retningslinjene foreslår regjeringa ei eksplisitt omtale av korleis kommunane skal ta omsyn til sirkulær økonomi og karbonrike areal. Dette er nytt samanlikna med dagens retningslinjer, skriv dei i pressemeldinga.

– Kommunane har ei svært viktig rolle i arbeidet for å kutte utslepp. Vi ynskjer å tydeleggjere kor kommunane har ansvar for å redusere klimagassutslepp, samtidig som vi gjer det klart at staten skal bidra med kunnskap, informasjon og rettleiing.

Det seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Det har og vore viktig for oss korleis kommunane skal ta omsyn til energiomlegging og effektiv og fleksibel energibruk.

Vil ta meir omsyn til forskjellane på bygd og by

Dei nye statlege planretningslinjene for klima og energi skal erstatte dei statlege planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing

– Omsynet til at kommunane er forskjellige, og at dei difor må kunne planlegge ut frå lokale føresetnader, har vore sentralt i fornyinga.

Det seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Forslaget til nye retningslinjer gjev meir fridom til distriktskommunar for å sikre at dei kan utvikle seg utan at dei møter stramme retningslinjer som er tilpassa pressområda.

Dei skal og bidra både til å nå berekraftsmåla og målet om auka folketal i distrikta, og bidra til å utvikle attraktive byar og tettstadar, skriv Regjeringa i ei pressemelding