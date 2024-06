Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Eierne av et av Norges eldste bygg fra 1220-tallet har fullført en totalrenovering av bygget.

For noen kan det være et aldri så lite mareritt å eie et gammelt og verneverdig bygg.

Ikke bare er det kostbart å vedlikeholde. Det er også mange hensyn å ta.

På gården til familien Bolkesjø på Notodden står det en helt spesiell bygning.

Familien vurderte opprinnelig å donere bygget, også kalt årestua, til det lokale museet.

Men så skjedde det noe som fikk dem til å endre mening.

Drastisk forandring

Prøver analysert av NTNU i Trondheim daterte stua tilbake til tidlig 1200-tallet.

– Da vi fikk vite at det var 800 år gammelt, da hørte det hjemme her. Da måtte vi ta jobben med å restaurere det også, forteller eieren, Anne Rokne Bolkesjø.

I en skog av regler og paragrafer gikk hun og familien løs på oppgaven.

Bygget har vært både eldhus og bolig. Tømmeret er datert til 1220-tallet. Foto: Roald Marker / NRK

Men hva skulle de bruke den til?

Ideen om et tilbygg og utleie til turister kom raskt på bordet.

Likevel var det usikkert om fylkeskommunen ville godta en slik drastisk forandring.

– Å få det godkjent av fylket var viktig for oss. Vi var redde for at de skulle si nei.

GAMMELT OG MODERNE: Årestua (til høyre) er restaurert, har fått ny kledning og et moderne tilbygg (til venstre). Foto: Anne Rokne Bolkesjø

Hentet ut kunnskap

Fylkeskommunen var tvert imot begeistret for planene.

Høsten 2022 fikk familien tillatelsen de trengte, og arbeidet kunne starte.

– Kulturminneforvaltning handler om å ta vare på kildene. Bruk er det beste vern, forteller teamleder i Kulturarv i Telemark fylkeskommune, Eystein Andersen.

Eystein Andersen, teamleder i Kulturarv i Telemark. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Han har tidligere slått fast at årestua er et av landets eldste bevarte bolighus i tre.

– Vi hentet ut kunnskap om årestua fra 1200-tallet. Først og fremst formen på den, men også håndverksspor og annet som man kan finne i tømmeret.

Bygget ble demontert stokk for stokk. Deretter ble alt fraktet til Morgedal.

Det gamle tømmeret som kom til syne, bærer preg av en annen tid. Foto: Roald Marker / NRK Et av Norges eldste bolighus i tre på Bolkesjø Gaard i Telemark. Foto: Roald Marker / NRK Innvendig tømmer på det som kan være Norges eldste bolig. Foto: Roald Marker / NRK Gjennom årenes løp har huset blitt flyttet flere ganger. Foto: Roald Marker / NRK Årstua på Bolkesjø har vært både eldhus og bolig. Tømmeret er datert til 1220-tallet. Foto: Roald Marker / NRK

Der ble all råte og skader reparert av tradisjonshåndverkere.

– I dette tilfellet tålte kulturminnet og bygget ganske mye, sier Andersen og legger til:

– En tom tømmerbygning gir jo ikke så mye, så en måtte tenke hvordan kan dette gi en bruk- og nytteverdi, utover bare å være en opplevelse.

Norges eldste boliger Navn Fylke Kommune Eksakt datering Vikåsen Trøndelag Oppdal 1209 Raulandsstua (museumsanlegg) Oslo Oslo 1238 Stue Buskerud Nore og Uvdal 1296 Stue (Skafsåvegen) Telemark Tokke ca 1350 Stue (Storåslivegen) Telemark Tokke ca 1350 Gladheim Buskerud Rollag før 1350 Stue Telemark Tinn før 1350 Stue (Atråvegen) Telemark Tinn før 1350 Stue (Raud Rygis veg) Telemark Notodden før 1350 Mykstu nordre Buskerud Rollag 1505 Ekspander/minimer faktaboks

KILDE: Riksantikvaren

* Det er disse boligene som er registrert i systemene nå, men det kommer stadig nye dateringer ved hjelp av nye metoder.

Klar for utleie

Nå har middelaldersk byggeskikk kombinert med moderne arkitektur resultert i et praktbygg.

I dag er bygningen tilbake på gården hos familien Bolkesjø på Notodden.

Årestua står klar til å ta imot turister.

– Da vi fikk den tredje skissen fra arkitekten følte jeg det gamle og det nye hang sammen. Da følte jeg at vi var på rett vei, forteller Anne Rokne Bolkesjø. Foto: Roald Marker / NRK Akkurat som i den gamle Årestua har de ildstedet midt i rommet, synlig fra alle kanter. Foto: Roald Marker / NRK Innvendig i hytta er det en 800 år gammel historie som blir fortalt. Som blant annet denne døren som er en kopi av en middelalderdør fra nabobygda Gransherad. Foto: Roald Marker / NRK Her kan du drømme deg 800 år tilbake i tid. Foto: Roald Marker / NRK

Eierne tror viljen til å ta vare på historien gjorde samarbeidet med vernemyndighetene lettere.

– Jeg tror de synes det er moro at dette blir et bygg som er tilgjengelig for folk, sier Anne Rokne Bolkesjø.

En påstand som myndighetene selv bekrefter.

– Det er jo vern gjennom bruk som er blitt et utrolig fint og godt eksempel på hva man kan få til også med middelalderbygg, avslutter Andersen.