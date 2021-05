Norges nye redningshelikopter må lande fire kilometer fra sykehuset

– Det er helt nødvendig å få på plass, sier Støre.

På sykehuset får Ap-lederen vite mer om landingsplassen som ikke kan brukes av landets nye redningshelikoptre, Sar Queen.

Når dagens landingsplass ligger på bakkeplan, klemt mellom sykehusbygget og parkeringsplassen, blir det farlig å lande så nærme folk på grunn av det høye lufttrykket fra helikoptrene.

Det var Støres egen regjering tilbake i tid som bestemte seg for å gå inn til innkjøp av disse helikoptrene.

– Det var vel ingen som hadde regnet med at helikoptrene skulle feie folk til siden, selv ved de største sykehusene. Men det er virkeligheten og det kan du ikke forandre med helikopteret. Da må du forandre det med å gi en god landingsplass.

Må lande på flyplassen

De nye helikoptrene erstatter Sea King, som har vært i lufta over Norge siden 1970-tallet.

Sar Queen skal være både raskere, og bedre rustet for vær og vind, men ikke alle landingssteder er egnet til å ta imot nykommeren.

– Helikopterpaden er ubrukelig for Sar Queen?

– Ja, sier administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Tor Åm.

Når de nye redningshelikoptrene blir tatt i bruk, må de lande på flyplassen i Namsos. Det er fire kilometer unna sykehuset.

– Det vil være en mye bedre løsning for pasientene og for sykehuset å få en ordning der vi kan lande nært sykehuset, sier Åm.

Han er klar på at tid er avgjørende når pasienter er alvorlig syke og må fraktes med redningshelikopter.

– For de pasientene det gjelder, så vil det alltid haste. Enhver forsinkelse vil kunne være problematisk.

FÅR IKKE BRUKT HELIPADEN: Tor Åm står på helikopterpaden utenfor Namsos sykehus. Denne kan ikke brukes av de nye redningshelikoptrene. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Ønsker nytt landingssted

NRK har over lengre tid fulgt problematikken med Sar Queen. Et helikopter som høster ros for sin bruksevne, men som også skaper utfordringer.

Lufttrykket er så stort at det kan være farlig for personer å ferdes i nærheten når det skal lande. En ambulanse fikk store skader da Sar Queen skulle prøvelande.

Under en annen test ble sykehusdirektøren i Trondheim kastet mot et gjerde.

Problematikken gjelder for mange akuttsykehus i landet. I Namsos trengs det en ny helikopterpad om man skal få landet nære sykehuset.

– Jeg ønsker sterkt at vi får en god ordning for de store universitetssykehusene. Men vi trenger det også for Namsos sykehus, sier Åm.

Sykehusdirektøren mener de trenger omtrent 50 millioner kroner for å bygge ny landingsplass i Namsos. Det håper han Stortinget vil hjelpe til med.

– Så snart det er mulig, trenger vi et vedtak i Stortinget på at dette skal skje.

Vil ha penger på bordet

Støre er klar på at Stortinget er nødt til å bevilge penger til ny landingsplass ved sykehuset.

– De pengene må komme slik at det er mulig å ta i bruk dette tilbudet som dette langstrakte landet vårt trenger.

Han er også klar på dette må skje for at innkjøpet av nye helikoptre skal kalles en suksess.

– Hvis det ender opp med dårligere beredskap, har vi gått helt feil.

VIL GI PENGER: Jonas Gahr Støre er klar på at sykehuset i Namsos trenger penger for å få til en ny landingsplass for helikopteret. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Må teste helikoptrene mer først

Statssekretær Lars Jacob Hiim i justis- og beredskapsdepartementet (H) er tydelig på at beredskapen vil bli mye bedre med Sar Queen.

– Dette helikopteret er veldig bra. Det flyr raskere, men det kan også fly lenger og høyere. Det tåler mer vær. Det er en betydelig tryggere redningstjeneste vi får med det nye helikopteret, sier han til NRK.

Statssekretæren påpeker at helikoptrene kan lande på flyplasser, på andre asfalterte plasser, idrettsplasser og store parkeringsplasser – før sykehusene har fått på plass et fungerende landingssted.

– MÅ TESTES: – Det viktigste er at vi har fått på plass de nye redningshelikoptrene, som vil bedre tryggheten i Midt-Norge, og så vil vi se om vi skal gjøre ytterlige tiltak, sier Lars Jacob Hiim, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H). Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Er det forsvarlig med landingssteder som ligger fire kilometer unna sykehuset – slik som det gjør i Namsos?

– Dette er løsninger som vi har i flere deler av landet. Inntil vi har fått endelige løsninger på de ulike sykehusene på plass, så lander man andre steder og har transport til sykehuset.

Hiim mener de nye helikoptrene må testes ordentlig, før de eventuelt vil gjøre tiltak på de enkelte landingsstedene på sykehusene.

– Men vi har fortsatt den klare lovnaden om at vi skal lande ved de sykehusene der SeaKing landet, med de nye landingshelikoptrene, fastslår han.