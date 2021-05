Like etter at justisministeren sa hun gleder seg til nye helikoptre, skjedde dette

Da et av de nye helikoptrene skulle lande på St. Olavs hospital i Trondheim, ble det virvlet opp grus og småstein som traff en ambulanse.

Ambulansen sto parkert utenfor akuttmottaket.

En lærling skal ha sittet i førersetet, og en ambulansearbeider skal ha vært på vei inn passasjerdøra da ambulansens sidevindu ble pulverisert.

– En person er skadet, men ikke alvorlig, heldigvis, sier kommunikasjonssjef ved St. Olav, Marit Kvikne.

Det skal være ambulansearbeideren som fikk skadene.

Fredag tar Sar Queen over beredskapen i Midt-Norge etter Sea King. Ulykken skjedde altså to dager før overtakelsen.

Og omtrent samtidig som ulykken, uttalte justisminister Monica Mæland (H) seg til NRK om at hun ser frem til å få i drift de to nye Sar Queen i Midt-Norge nå.

Skal gi bedre beredskap

– Overtakelsen av Sar Queen vil bety bedre beredskap i Midt- Norge, sa hun til NRK onsdag formiddag.

De to første helikoptrene av typen Sar Queen er allerede stasjonert på Sola. De to som nå går inn i beredskap i Midt-Norge, skal stasjoneres på Ørland.

De nye helikoptrene tar over for Sea King, redningshelikoptre som har vært i bruk i Norge i over 40 år.

Allerede i 2019 ble man klar over at de nye helikoptrene var en utfordring under landing ved sykehus.

Før Mæland ble klar over ulykken under testlandingen, svarte hun at manuell dirigering er en løsning:

– Dette er et tyngre helikopter med mer rotorvind. Det betyr at ved St. Olav vil dette løses med manuell dirigering og vektere som sørger for at helikopteret kan lande uten at noen blir skadet. Og så jobber vi med andre og bedre løsninger på sikt, sa Mæland.

På spørsmål om løsningen ved St. Olavs hospital var trygg nok, svarte Mæland videre:

– All informasjon vi har sier at dette er helt forsvarlig. Det er viktig for oss å få tatt i bruk de nye helikoptrene rett og slett fordi de er mye bedre og kan redde flere enn det Sea-King kan i dag.

SIDERUTE KNUST: Sideruta på ambulansen ble knust da det nye helikopteret Sar Queen gikk inn for testlanding ved St. Olavs hospital onsdag. En person er skadd. Foto: St. Olavs hospital

Fagforeningsleder kaller det en skandale

– Ambulansearbeideren skal ha fått små skrammer. Men det er klart at det å oppleve noe slikt ikke er bra, sier John Olav Berdahl.

Han er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved St. Olavs hospital, og synes det er svært uheldig at en slik ulykke skjer bare to dager før de nye helikoptrene skal ta over for Sea King.

– Vi tar dette veldig alvorlig – det er et stort problem for oss. Vi som sitter her lokalt på sykehuset, ser på denne saken som en skandale, sier Berdahl.

Utfordringene med de nye helikoptrene har altså vært på dagsorden lenge.

Den første utfordringen de støtte på, var at helikopterplattformen var underdimensjonert for å tåle vekten av de nye og store helikoptrene.

– Da dette var utbedret, viser det seg at lufttrykket som oppstår under landing og take off er den verste utfordringen.

Et av tiltakene for å sikre trygg take off og landing, er å sperre av området med god margin

Men avstanden til akuttmottaket har åpenbart ikke vært god nok, sier Berdahl etter ulykken.

Problemet er større enn de hadde trodd

– Vi har et større problem enn det vi egentlig har visst om. Vi må iverksette nye tiltak, sier Berdahl.

Men det klarer ikke sykehuset på egen hånd, fortsetter han:

– Løsningen i sin helhet ligger ikke hos sykehuset. Den ligger hos andre store departementer som har vært med på anskaffelsene. De må hjelpe oss ut av dette, konstaterer han, som sikter til blant andre Monica Mæland og justisdepartementet.

NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet for å få nye uttalelser fra Monica Mæland. De henviser til St. Olavs hospital.

Etter onsdagens hendelse, skal sykehuset nå ha møte med Nawsarh-prosjektet, justisdepartementets anskaffelsesprosjekt for helikoptrene.