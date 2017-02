Politiet vil fengsle siktet mann i 14 dager

Advokat Tore Angen sier den siktet nekter straffskyld. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Det bekrefter politiet til NRK søndag kveld.

– Vi har avsluttet avhøret med den siktede. Med bakgrunn i det som har kommet fram, har vi besluttet å framstille han for varetektsfengsling mandag, opplyser politijurist Jørgen Aunet til NRK.

Mannen i 40-årene er siktet etter straffelovens paragraf 275 som gjelder drap eller medvirkning til drap.

Han hadde tidligere status som vitne i saken, men nå har det blitt omgjort til siktet.

– Benekter straffskyld

Politijurist Jørgen Aunet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mannen har vært i avhør med politiet i hele dag.

– Han har avgitt en forklaring der han har forklart om mange forhold og sine bevegelser rundt drapstidspunktet, sier Aunet.

Den siktedes advokat fortalte til NRK tidligere søndag at han nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sa advokat Tore Angen.

Det stemmer overens med det han har sagt til politiet.

– Han benekter enhver befatning med selve hendelsen, sier Jørgen Aunet.

To sikta for drap

En 26 år gammel mann er også siktet for drapet. I tillegg er en mann siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Han ble løslatt av politiet etter et avhør. Dermed er nå tre personer siktet for å stå bak ugjerningen.

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus. Observasjoner rundt åstedet gjorde at politiet raskt slo fast at dødsfallet var mistenkelig.

Dagen etter ble en 26-år gammel mann siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men denne siktelsen ble utvidet til drap noen dager senere.

26-åringen erkjenner å ha vært på åstedet, men nekter for å ha drept mannen.

Han ble forrige helg varetektsfengslet i to uker i full isolasjon.