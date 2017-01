Én person siktet etter dødsfallet i Melhus

Politijurist Jørgen Aunet sier de vil ta stilling til om siktede skal varetektsfengsles fredag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Advokat Arve Opdahl er utnevnt som forsvarer til den sikta mannen. Foto: Joar Elgåen.

Politiet skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag at de fortsatt jobber med å avklare den sikta mannens rolle i saken. De understreker at de fortsatt etterforsker saken bredt.

– En person ble pågrepet sent i går kveld og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, sier politijurist Jørgen Aunet til NRK.

Den avdøde mannen, som er i slutten av 30-årene, obduseres torsdag. Det er fortsatt ikke kjent hva som er dødsårsaken.

– Jeg kan foreløpig ikke gå inn på hva siktede har forklart seg om saken, sier Aunet.

Politiet ønsker ikke å si noe mer om alder og hvilken tilknytning han eventuelt har til avdøde.

– Jeg har så vidt fått snakka med min klient. Han er ikke blitt avhørt enda så foreløpig kan jeg ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier den siktedes forsvarer, Arve Opdahl.

Han opplyser at det trolig ikke blir gjennomført noe avhør av siktede i dag, og at det utsettes til i fredag morgen.

Ordfører om dødsfallet: – Dette er skremmende

Mottatt flere tips

Politiet gikk i går ut og sa de ønska tips fra publikum i saken. De oppretta i den forbindelse et tipsnummer folk kunne ringe. De har siden i går mottatt flere tips.

– Vi følger opp flere tips fra publikum, skriver politijurist Jørgen Aunet i en pressemelding.

Folk som mener de kan bidra med informasjon bes ringe politiet på 73 48 94 00

– Vi ønsker alle mulige tips om folk har det, sier Aunet.

Politiet jobber med flere spor, men vil av hensyn til etterforskninga ikke gå ut med hvilke spor de nå jobber med.

– Det er satt på store ressurser for å avklare hva som har skjedd her. Og vi jobber med de ressurser som vi mener er nødvendig, sier Aunet.

Kripos er også kobla inn for å bistå i etterforskninga.

Funnet ved bolig

Det var onsdag ettermiddag klokka 12:58 at politiet fikk melding om at en død mann var funnet på en adresse på Ler i Melhus. En ble erklært død på stedet av en lege.

Observasjoner på stedet gjorde at politiet anså dødsfallet som mistenkelig og satte i gang full etterforskning for å finne ut hva som har skjedd i forbindelse med dødsfallet.

Krimteknikere undersøkte boligen til avdøde og området rundt boligen i går ettermiddag og kveld.

Vitner har forklart til NRK at de så politi i nabolaget til avdøde natt til lørdag. Da skal to personer ha blitt trua med kniv eller øks av en mann. Om det er en forbindelse mellom de to hendelsene er foreløpig ikke bekrefta.

– Vi følger alle spor nå, og det er naturlig også å se om det er noen sammenheng med den episoden, sier Aunet.

Politiet vil fredag ta stilling til om den siktede skal varetektfengsles.