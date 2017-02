Politiadvokat Jørgen Aunet har sikta to personer for drapet av en mann i 30-åra i Melhus i Sør-Trøndelag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mannen i 30-årene er sikta etter straffelovens paragraf 275 som gjelder drap eller medvirkning til drap.

– Det er ikke tatt stilling til om mannen skal framstilles for fengsling, skriver politiadvokat Jørgen Aunet i en pressemelding.

Avhøres søndag

Den sikta mannen er framstilt for lege og skal etter planen avhøres i løpet av søndagen. Mannens forsvarer, Tore Angen, sier til Adresseavisen at han ikke erkjenner straffskyld.

– Det er en relasjon mellom denne mannen, mannen i 20-årene som er sikta i samme sak og avdøde, men vi kan ikke si noe mer om hvilken relasjon dette er, skriver Aunet.

Politiet vil fortsatt ikke si noe om hva som har skjedd i forbindelse med at en mann i slutten av 30-årene ble funnet drept 25. januar.

To sikta for drap

En 26 år gammel mann er også sikta for drapet av mannen. Dermed er nå to personer sikta for å stå bak ugjerningen.

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus. Observasjoner rundt åstedet gjorde at politiet raskt slo fast at dødsfallet var mistenkelig.

Dagen etter ble en 26-år gammel mann sikta for grov kroppsskade med døden til følge, men denne siktelsen ble utvida til drap noen dager senere.

26-åringen erkjenner å ha vært på åstedet, men nekter for å ha drept mannen.

Han ble forrige helg varetektsfengsla i to uker i full isolasjon.