– Han har ikke erkjent noe som helst form for straffskyld for straffbare forhold i denne saken, sier Arve Opdahl som er forsvarer for den sikta 26-åringen.

Hans klient har vært i avhør med politiet i hele dag.

Det var onsdag ettermiddag klokka 12:58 at politiet fikk melding om at en død mann var funnet på en adresse på Ler i Melhus. Han ble erklært død på stedet av en lege.

26-åringen som forsvares av Opdahl ble pågrepet og sikta for grov kroppsskade med døden til følge sent onsdag kveld. I dag sikta politiet ytterligere en mann på samme grunnlag:

– Vi gjorde en ransaking hos mannen og det ble gjort et avhør. Han ble løslatt fordi det ikke var grunnlag for fengsling, men formelt sett er han fortsatt siktet, sier politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ved åstedet i Melhus på onsdag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Innrømmer å ha vært på stedet

Den 26 år gamle mannen som først ble pågrepet er fremdeles i politiets varetekt, og har vært i omfattende avhør i løpet av fredag forteller advokat Arve Opdahl.

– Har han vært på stedet i tidsrommet da mannen døde?

– Så langt har vi ikke fått noe eksakt dødstidspunkt å forholde oss til slik at det spørsmålet kan vi ikke besvare.

Politiet holder fortsatt vakt ved huset på Ler. Foto: Stein Lorentzen

– Men han har vært på stedet?

– Han er en bekjent av avdøde og har vært hjemme hos han ved flere anledninger, også i tiden forut for det som kan ha hendt her.

Opdahl har ennå ikke fått beskjed om hans klient skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Fristen for varetektsfengsling er tre døgn etter pågripelse slik at en varetektsbegjæring må fremsettet innen lørdag formiddag.

Får hjelp fra Kripos

Politiet sier de jobber med å finne ut mer om de to siktedes eventuelle rolle i saken, og skal gjennomføre ytterligere avhør. De har også fått bistand fra Kripos, og etterforskningen fortsetter med fullt trykk

Politiet sier også at de har mottatt og følger opp flere tips fra publikum, og at de ønsker kontakt med eventuelle personer som befant seg i området mellom mandag kveld og onsdag.