Politiet: – Her kan båten ha truffet berget

Det var Ingrid Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) omkom i båtulykken i Namsenfjorden utenfor Namsos natt til torsdag i forrige uke. Aune var ordfører i Malvik kommune og Evensen jobbet som psykolog i Namsos kommune.

– Vi kan ikke si noe ennå om hva som er årsaken til båtulykka, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

POLITIETS TEORI: Politiet har en teori om at båten kan ha truffet holmen i bakgrunnen, før den havnet på dette skjæret. Bildet er tatt ved lavvann. Ulykken skjedde ved høyvann. Foto: Karl Erik Hovik Aune / Namdalsavisa

Fant merker i berget

Fritidsbåten hadde nettopp passert under Lokkarbrua i Namsenfjorden da ulykka skjedde.

Haugdal bekrefter at de kan ha funnet merker som tyder på at båten har truffet berget på en liten holme ved Lokkarskjæret. Etterpå kan båten ha blitt kastet tilbake mot et mindre skjær som stikker opp fra sjøen.

NRK var til stede da krimteknikere fra politiet og folk fra Statens havarikommisjon var tilbake på ulykkesstedet før helga.

I mange minutter ble det tatt bilder og gjort oppmålinger der det ble funnet innslag i berget.

– Vi må gjøre undersøkelser for å utelukke at det kan være merker etter noe annet enn den aktuelle båten, sier Haugdahl til NRK.

– Hvor sannsynlig er det at båten traff der?

– Det er en sannsynlighet for det, men vi kan ikke konkludere ennå.

– Har båten blitt kastet tilbake før den landet på skjæret like ved?

– Det er en hypotese som er viktig å få landet. Vi ser videre på dette i etterforskninga.

RAPPORT OM ETT ÅR: Folk fra Statens havarikommisjon på ulykkesstedet. Det vil ta ett år får de kommer med sin endelige rapport. Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Skal lese av kartplotter

Politiet fortsetter etterforskninga av båtulykka denne uka. De fortsetter med avhør av vitner og kommer til å undersøke styringssystemet til båten.

Også kartplotteren kan bidra til å gi et svar på hva som skjedde.

– Kartplotteren vil gi svar på tidspunkt, fart og rute båten har kjørt, sier Haugdahl.

Han sier at det er viktig å se alle undersøkelsene i sammenheng, og politiet vil først gi en samlet vurdering når dette er på plass.

Det vil ifølge politiet ta rundt tre måneder før de endelige obduksjonsrapportene er klare. Først om rundt ett år blir den endelige rapporten fra Havarikommisjonen ferdig.

Se hele loggen fra redningsaksjonen: Ekspandér faktaboks Kl. 01:43: Det begynner å ringe på ICCS (nødetatenes kontrollrom).

Kl. 01:44: Oppdraget loggført i PO (politiets system for loggføring av oppdrag). Første opplysning fra melder var at hun hørte en båt som raste forbi og hørte smell. Melder ringte fra Varpnesvegen 146. Oppdraget ble loggført på denne adressen, da vi vurderte det til nærmeste punkt patruljen kunne komme seg i bil.

Kl. 01:46: kommer informasjon om at melder hører en motor som går. OP (operatør hos politiet) skjønner at dette er snakk om redning og iverksetter SARVARSLING (SAR betyr søk og redning) umiddelbart. SARVARSLING er satt på i loggen kl. 01:46.

Kl. 01:47 sier HRS (Hovedredningssentralen) i konferansen at de sender redningsskøyta ASAP.

Kl. 01:48 skriver OP inn i loggen at det trolig er snakk om Lokkarskjæret.

Oppmåling i Tellus (digitalt kartsystem) viser at det er 465 meter i luftlinje fra Varpnesvegen 146 til midt på Lokkarskjæret

Det ble enighet i konferansen mellom OP og HRS at SAR2 (talegruppe for nødetatene) skulle brukes på oppdraget. SAR1 var ikke frigitt enda fra redningsoppdrag i Femundsmarka. SAR2 er satt på kl. 01:50

Kl. 01:50: N05 (politiets innsatsleder i Namsos) satt på oppdraget.

Kl. 01:51: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta har 30 min. beredskap. Brann ringer tilbake, og kl. 01:54 loggfører OP, som sitter i konferansen at brann sier at de har båt på havna. N05 har snakket med Fagsentral brann, som sier at de fikk varslet kl. 01:56.

Kl. 01:57 sier brann i konferansen at de ikke har dykkere, kun til overflatesøk.

Kl. 01:57: N05 på stedet.

Kl. 01:58: IL helse (innsatsleder helse) melder i SAR2 at han har privat båt, en Buster på Spillum, som han kan hente. Gjør dette.

Kl. 02:00: NLA (Norsk Luftambulanse) koordinator sier i konferansen at NLA kan fly opp dykkere fra Trondheim med ETA (antatt ankomsttid) om 40 min.

Kl. 02:03: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta er på tur fra Namsos.

Kl. 02:03: N05 melder i SAR2 at de har funnet en båt de kan ro ut med.

Kl. 02:06: Redningsskøyta melder seg i SAR2 og er på veg.

Kl. 02:07: OP forsøkt å ringe Avinor Namsos lufthavn for å skaffe båt, ikke svar.

Kl. 02:09: N05 melder i SAR2 at ILKO (innsatsleders kommandoplass) blir på land inntil videre.

Kl. 02:09: IL brann melder at 4 mann har forlatt Namsos, og at IL brann møter i ILKO.

Kl. 02: 11: AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) melder i SAR2 at ambulansen ser en båt ca. 50 meter nord for skjæret i sjøen. Ser ingen personer.

Kl. 02:13: Redningsskøyta på stedet og melder i SAR2 at båten står støtt og at de får folk over i ulykkesbåten for å sjekke den.

Kl. 02:15: Redningsskøyta melder i SAR2 funn av to personer i båten og at de trenger personell ut.

Kl. 02:16: IL helse melder i SAR2 at han er på stedet i privat båt med to ambulansemedarbeidere om bord om 1 min.

Kl. 02:18: Redningsskøyta melder i SAR2 at det er to personer om bord, bevisstløs. En mann og en kvinne.

Kl. ca. 02:21: HLR i gang på begge pasienter. (Redningsskøyta meldte inn dette til OPS (operasjonssentral) kl. 03:04).

Kl. 02:32: N05 melder i TG INFO (talegruppe for nødetatene) at de har fått en person på land. Han blir fraktet i ambulanse til Namsos sykehus.

Kl. 02:38: AMK melder at pasient nr. 1 er på Namsos sykehus om 3 min.

Kl. 02:41: N05 melder i TG INFO at de har fått en kvinne på land, pågående HRL (hjerte og lungeredning), fraktes til Namsos sykehus.

Kl. 02:42: AMK melder i SAR2 at første person er på sykehuset.

Kl. 02:51: Redningsskøyta melder at båten må ha truffet et skjær før Lokkarskjæret.

Kl. 03:13: Redningsskøyta melder i SAR2 at de har funnet bankkort tilhørende Ingrid J Aune født i 85 i båten.

Kl. 04:50: ODL (oppdragsleder på operasjonssentralen til politiet) snakker med N05 på tlf. og får informasjon om at Evensen er bekreftet død. Ut fra de tidspunkt som ligger i loggen tok det 32 minutt fra ICCS (nødetatenes kontrollrom) ringte på OPS til det var gjort funn av to personer i båt på Lokkarskjæret. Det tok ca. 38 minutt fra ICCS ringte til det var iverksatt HRL på begge personene.

HER SKJEDDE ULYKKA: Ulykken skjedde i dette området i Namsenfjorden.

Hørte kraftig smell

Politiet fikk melding om ulykken klokka 01.44 nett til torsdag i forrige uke, av en person som hørte en kraftig smell og lyden av motor.

– Båten kjørte på et skjær i fjorden. De to ble først betegnet som alvorlig skadd, og ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til Sykehuset Namsos, forklarte politistasjonssjef Haugdahl.

Eivind Olav Kjelbotn Evensen ble erklært død ved ankomst Sykehuset Namsos. Tilstanden til Ingrid Aune ble først omtalt som svært alvorlig, kritisk og livstruende.

POPULÆR ORDFØRER: Ingrid Aune ble valgt som ordfører i Malvik i 2015. Da fikk Ap 40,2 prosent av stemmene. Hun hadde støtte fra SV, MDG og Senterpartiet. Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

Hoppet ut i vannet

– Vi satt i stua, og rundt klokken halv to hørte vi et smell. Det hørtes ut som metall, fortalte Ingvild Gordon til NRK.

Hun var i et hus like ved, sammen med sønnen Adrian og to andre.

Sønnen hoppet ut i vannet og begynte å svømme ut til båten. Han hørte motoren på båten og at propellen slo, men han måtte gi opp på grunn av krampe.

– Jeg hoppet uti uten å tenke meg om. Men jeg kom bare halvveis før musklene låste seg, fortalte sønnen til NRK.

BEGRAVELSE I NESTE UKE: Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, begraves i neste uke. Da deltar også Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik Foto: Morten Andersen / NRK

Begraves neste uke

Den avdøde Malvik-ordføreren Ingrid Aune begraves 13. august. Ap-leder Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik skal delta i begravelsen.

Begravelsen fører til endringer for Arbeiderparti-toppenes deltakelse under Arendalsuka, skriver Dagbladet.

Under partilederdebatten mandag kveld vil partileder Jonas Gahr Støre som planlagt stille, men han reiser til begravelsen tirsdag morgen. Han får følge av nestleder Hadia Tajik.

Opprinnelig skulle både Støre og Tajik delta i Arbeiderpartiets partime i Arendal tirsdag, men de blir nå erstattet av nestleder Bjørnar Skjæran. Partisekretær Kjersti Stenseng vil også delta i begravelsen til Aune, bekrefter Håkonsen overfor avisen.

Var klar for valgkamp

Ingrid Aune ble valgt som ordfører i Malvik i 2015. Da fikk Ap 40,2 prosent av stemmene. Hun hadde støtte fra SV, MDG og Senterpartiet.

Hun stod oppført som listetopp på Arbeiderpartiets liste i år, og var klar for fire nye år som ordfører. Mange har også spådd henne en karriere som stortingspolitiker.

– Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet. Mange er i dag preget av en god venns brå bortgang, meldte Trøndelag Ap i en pressemelding.